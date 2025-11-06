小巨蛋搶演唱會市場 北捷遊憩允加強

（中央社記者楊淑閔台北6日電）北捷遊憩公司總經理邱健吾今天赴議會報告，被議員質疑所提近年稅前淨利願景性不足，並有議員稱自己女兒跑高雄、大巨蛋，很少在小巨蛋聽演唱會。邱健吾說可能到海外接洽活動。

台北市議會交通委員會第5次會議專案報告，北捷遊憩公司總經理邱健吾進行專案報告，旗下有台北小巨蛋、貓空纜車及兒童新樂園，預計114年稅前淨利新台幣6357萬元，以及未來3年的115年6409萬元、116年6730萬元、117年6858萬元。

廣告 廣告

民眾黨市議員張志豪說，女兒國中生就是要去高雄聽演唱會，很少去小巨蛋，呼籲設法把他女兒留在台北小巨蛋聽演唱會。

國民黨市議員徐弘庭說，小巨蛋有其局限性，辦演唱會比較辛苦，大家喜歡到大巨蛋、高雄世運主場館，小巨蛋除了交通便利，沒有延伸性綜效，而且台北市又有台北流行音樂中心，呼籲要決定好商業策略，例如提供可以包8天到10天舉辦活動的方式，吸引夠份量藝人前往舉辦活動。

國民黨市議員陳炳甫說，一家公司未來3年預估出的天花板是這樣，股票就完了，3年最多成長到6800多萬元，一點意義都沒有；建議要預期未來1年最好、最糟狀況如何，以及設法爭取到活動，並預估出營運數據。

國民黨籍議員耿葳建議，要跟台北市觀傳局、文化局合作，並多多走訪韓國的藝人經紀公司，主動接洽活動進來舉辦。

邱健吾說，有可能前往海外接洽活動在小巨蛋舉辦，以及預算抓3年到5年預估是滾動式的，同時一定要參考國外很多機構或資訊對台灣經濟成長率的預計約2%到4.5%，以此作未來幾年的營運數據預計，117年的數據會再做調整，希望會更高。（編輯：張銘坤）1141106