小巨蛋旁！醋夫懷疑妻與同事走太近 持短鋸衝突

男子懷疑老婆疑似跟男同事有染，一早就到公司外埋伏。（圖／東森新聞）





今（13日）早上9點多，台北市松山區小巨蛋附近的一間商辦大樓外，發生一起衝突事件。一名男子懷疑老婆跟男同事走太近，一早到公司外埋伏，拿出短鋸找男同事理論，妻子看見後連忙上前制止。警方獲報後趕抵現場，將男子帶返警局，依恐嚇、傷害偵辦，也依權責通報家暴。

隔著大馬路就看到雨衣男氣噗噗，右手拿著一把小短鋸，不斷作勢要往前衝。妻子穿著黑色上衣，用盡全身力氣抱住對方，希望能緩和情緒，但是雨衣男不肯罷休，掙脫之後又往前走了好幾步。夫妻倆在車庫前爆發爭執，劇烈爭吵聲引起附近民眾圍觀，但男子絲毫不在乎，邊揮利器邊跑向商辦大樓。太太在後方拉住手臂，還一度遭到拖行。

廣告 廣告

目擊民眾：「就夫妻吵架啊，吵了十來分鐘吧，聽到有吵啊，就是趕快打電話報警啊。」

事發在13號早上9點多，台北市松山區也就是小巨蛋附近，上班尖峰時間當街發生衝突事件，嚇壞不少人。有民眾目睹整個過程，連忙打110報警求助。警方到場後，雙方已經沒有衝突，但是問到鋸子藏在哪邊，嫌犯遲遲不肯說。警方後續調監視器，才發現嫌犯把鋸子藏在變電箱裡。

警方進一步調查，原來是感情糾紛。一名男子懷疑老婆疑似跟男同事有染，一早就到公司外埋伏，看到男同事出現，立刻拿鋸子衝過去，妻子看見連忙上前制止。男同事氣得告傷害以及恐嚇，警方也依權責通報家暴。夫妻間出現問題，用錯方法來解決，這下進了警局，感情也出現裂痕。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

快訊／新竹家具行陷火海！火舌吞噬建築 消防灌救中

這款施工品質？路面回填高低落差超明顯 害護理師摔車鮮血直流

新北耶誕城明晚歡樂開城！ 新北警說話了

