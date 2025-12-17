小巨蛋演出倒數3天 宇宙人方Q抓周埋演唱會亮點

金曲樂團宇宙人台北小巨蛋演唱會將於20日登場，全體團員進入備戰模式，除了持續練團，這次也特別加入舞蹈排練行程。延續去年演出時與高中好友「白河幫」在舞台上的默契合作，雙方再度合體排練全新橋段，期望為觀眾帶來更多新鮮看點。

團員方Q去年在《α：回到未來》20年演唱會中，以氣勢十足的Bass Solo掀起高潮。今年演唱會主題為「α：回到未來1986」，他表示希望嘗試與以往不同的演出方式，帶給歌迷全新感受。今（17）日適逢團員方Q生日，團員們在排練結束後驚喜替他慶生，並安排一場趣味十足的「宇宙人20+1週年抓周儀式」，預測他在演唱會上可能展現的神祕橋段，過程中笑料不斷。

(圖｜相信音樂提供)

這場抓周儀式準備了鐵琴、三角鐵、爵士鼓、麥克風等多樣道具，還加入蛇玩偶等反差物件增添趣味，方Q對蛇玩偶表現出高度興趣，團員小玉開玩笑揣測是否會在舞台上「與小龍共舞」或是表演「抓龍」，引發現場一陣歡笑。最終方Q選擇了「麥克風」，為他在小巨蛋舞台上的神祕橋段埋下了伏筆。

談及生日願望，方Q將心願留給即將到來的演唱會，希望當天能與歌迷一同盡情投入，同時也為即將推出的新專輯許下好運。宇宙人目前全力衝刺準備演出，期待歌迷能在小巨蛋感受到他們的用心與玩心。

vivo x 宇宙人 [α：回到未來1986 ] 台北小巨蛋演唱會本周日將於台北小巨蛋登場，尚有零星票券販售中。

(圖｜相信音樂提供)