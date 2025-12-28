小巨蛋狂搖警報響 李聖傑慶功受訪遇震臨危不亂

記者周毓洵／臺北報導

「情歌之王」李聖傑等了26年，終於在12月26、27日一連兩天站上台北小巨蛋，舉辦《One Day 直到那一天》世界巡迴演唱會，兩場門票全數秒殺、吸引近2萬名歌迷到場朝聖。不過，昨（27）日晚上演出後的慶功受訪現場，卻突如其來遇上4級以上強震，小巨蛋狂搖超過1分鐘、國家級警報大響，訪問一度全面中斷，成為難忘的「Live 突發事件」。

地震發生當下，李聖傑正於小巨蛋2樓接受媒體訪問，現場明顯感受到劇烈晃動，甚至有媒體拍到背板後方電梯鋼索大幅搖晃。所有人只能暫停訪問、站在原地靜待地震結束。面對突發狀況，李聖傑顯得相當冷靜，還幽默安撫大家：「還好，我們活在當下。」接著苦笑補一句：「這真的很Live，還在搖……我已經忘記要講什麼了。」成功緩和現場緊張氣氛。

廣告 廣告

談回演唱會本身，李聖傑坦言，真正站上小巨蛋舞台那一刻，心情比想像中還要複雜，「隔了26年，一個歌手能再站在這個舞台，其實從來沒有想過。」回首這些年的人生起伏與相遇別離，所有畫面在瞬間湧上心頭，如今的他選擇用更自在、溫柔的方式面對一切，「珍惜、用愛去看，就會知道每一步都很不容易。」

演出過程中，李聖傑也數度差點落淚，無論是「靠近」、「擦肩而過」或「最美的遺憾」，每一首歌都藏著滿滿回憶，「真的很多畫面一閃而過就想哭。」但他仍強忍情緒，只為把最好的聲音留給觀眾，「我想把好的聲音留給大家。」

這份情感也延伸到對已故音樂人屠穎老師的思念。李聖傑哽咽透露，在開場三首歌後特別安排「那個位子」，就是希望向老師致意，「我覺得老師，還有很多重要的音樂人，其實都在現場。」透過音樂，說出那些來不及說出口的感謝。

結束台北站後，李聖傑將前往馬來西亞繼續巡演，場地規模上看萬人，也希望製作能再升級。身為高雄人的他，也不忘家鄉，直言：「高雄是我的家鄉，我一定會想辦法回去，希望明年有機會。」至於這場在地震中完成的慶功夜，也意外成為他小巨蛋回憶中，最震撼、也最難忘的一幕。

面對地震突發狀況，李聖傑臨危不亂幽默安撫：「活在當下。」（錞藝音樂提供）

李聖傑小巨蛋慶功受訪突遇4級強震，全場警報大響、訪問緊急中斷。（錞藝音樂提供）

當演唱到「就是現在」時，李聖傑拿出網球拍，對著滿場觀眾揮拍「開打」，全場瞬間沸騰，氣氛直衝最高點。（錞藝音樂提供）

在「FACE」橋段中，李聖傑邀來女高音Lee Yeon Ji一起合作。（錞藝音樂提供）