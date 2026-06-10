小巨蛋秒殺後再升級 藤井風宣布高雄世運主場館開唱

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日本歌手藤井風近年在台人氣持續攀升，從TICC到台北小巨蛋場場完售，今年再度升級挑戰高雄世運主場館。（KKLIVE提供）

日本音樂才子藤井風與台灣歌迷的緣分持續升溫。從2023年首度來台站上TICC台北國際會議中心，門票火速完售並加開場次，到2024年攻上台北小巨蛋連唱兩天、超過2萬張門票短時間內搶購一空，如今再宣布將於2026年10月31日登上高雄國家體育場（世運主場館）舉辦《Prema World Tour》演唱會，寫下日本SOLO歌手首度於高雄世運舉辦專場演唱會的新紀錄。

藤井風憑藉獨樹一格的音樂風格與舞台魅力迅速累積全球人氣，其中2022年歌曲〈死ぬのがいいわ〉透過短影音平台在世界各地爆紅，累積超過8億次串流播放，不僅打進全球多國排行榜，也讓更多樂迷認識這位來自日本的音樂創作人。近年來他的影響力持續擴大，已成為當代最具國際辨識度的日本音樂人之一。

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此次世界巡演以第三張錄音室專輯《Prema》為核心概念，「Prema」在梵文中意為「至高的愛」，專輯全數以英文創作，融合R&B、流行、靈魂樂與世界音樂元素，展現藤井風創作生涯的新階段，也象徵正式將音樂版圖拓展至全球市場。近年他陸續登上歐美各大音樂節舞台，今年更成為首位登上Coachella演出的日本男性歌手，國際聲勢持續攀升。

藤井風創下日本SOLO歌手首度在世運主場館舉辦專場演唱會紀錄。（KKLIVE提供）

《Fujii Kaze Prema World Tour》將從高雄世運主場館正式揭開序幕，隨後巡迴福岡、大阪、東京、曼谷等城市，2027年則將前進首爾及歐美地區。對台灣歌迷而言，這不只是藤井風第三度升級來台演出場地，更是見證他從TICC、小巨蛋一路唱進世運主場館的重要時刻。演唱會門票將於6月20日中午12點於KKTIX及全台全家便利商店FamiPort同步開賣。

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