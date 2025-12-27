小巨蛋遇7.0強震！聯訪緊急中斷 李聖傑冷靜喊：會過的！

台灣27日深夜11點05分在宜蘭頭城外海發生規模7.0大地震，全台有感，台北震度4級，手機警報狂響。恰巧地震發生時，正值李聖傑小巨蛋慶功聯訪，他第一次時間反應也曝光了。

李聖傑小巨蛋慶功聯訪遇大地震。（圖／記者 伍映澄 攝）

李聖傑12/26、12/27一連兩天在台北小巨蛋舉辦《One Day 直到那一天》世巡，27日演唱會順利落幕，他稍早現身出席慶功聯訪，未料，訪問進行到一半，警報大響，接著開始劇烈晃動，讓在場媒體嚇到不行。

隨著震度越來越大，李聖傑也不斷直呼：「哇！哇！哇！」訪問隨即暫停，李聖傑也安撫在場媒體：「沒事沒事會過的！」反應相當沉著冷靜，待地震結束後，他也心有餘悸說：「還好我們活在當下。」

