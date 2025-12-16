小巨蛋開唱前再送驚喜 BABYMONSTER耶誕「快閃登台」

BABYMONSTER人氣夯，明年初將於台北小巨蛋連唱2天。（摘自官方臉書）

韓國人氣女團BABYMONSTER日前預告將於明年1月2、3日登台北小巨蛋連唱兩天， 今（15日）再度帶來禮物，驚喜宣布將於2025年耶誕節期間登陸台北松山文創園區，推出期間限定的「BABYMONSTER LOVE MONSTERS POP-UP STORE IN TAIPEI」，要為台灣MONSTIEZ（官方粉絲名）獻上獨一無二的聖誕約定。

此次快閃店以「台北限定」為核心，有別於其他城市場域，特意打造多個沉浸式拍照空間與互動裝置，並特別展出成員們親筆寫下、獻給台灣粉絲的甜蜜中文留言，搭配日本巡演精選影像牆、最新迷你二輯《WE GO UP》與情境式場景，讓台灣粉絲得以至近距離，驚喜走進 BABYMONSTER的獨特世界觀，現場也同步設置主題拍貼機、MV打卡牆與多組拍照點，就是要打造專屬於台北的年末快樂體驗。

廣告 廣告

BABYMONSTER將在台北松山文創園區舉辦快閃店。（大鴻藝術BIG ART提供）

周邊商品部分則推出多項全新設計，包括台北城市限定色小花吊飾、LOVE MONSTERS即可拍相機等鐵粉必收品項外，也特別為台北場推出獨家限定的「滿額贈成員卡」，勢必成為本次活動最受矚目的收藏亮點。

「BABYMONSTER LOVE MONSTERS POP-UP STORE IN TAIPEI」將於12月25日（四）至31日（三）在松山文創園區5號倉庫期間限定登場，入場採事前預約制，將於下週一（22 日）開放線上預約申請。更多預約方式、商品資訊與現場規劃細節將於近期在主辦單位大鴻藝術BIG ART官方社群更新。

更多中時新聞網報導

羅志祥首同台安心亞 熱唱〈靚仔〉嗨爆

格蘭特桑頓邀請賽》諾瓦克聯手考芙琳 創紀錄奪冠

經典賽》中華隊 快情蒐 紅雀火球男 有意為韓出征