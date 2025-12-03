小巨蛋20歲了！江蕙罕見發聲 單檔巡演最長紀錄最傲人

台北小巨蛋歡慶20歲。(記者廖振輝攝)

〔記者陽昕翰／台北報導〕台北小巨蛋歡慶20歲，金曲樂團「宇宙人」今天特地現身記者會祝賀，主唱小玉表示：「今天很榮幸來到現場幫小巨蛋過生日，而這個月20號剛好我們也在小巨蛋舉辦第三次的演唱會，真是喜上加喜！」貝斯手方Q則興奮笑說：「原來小巨蛋跟我一樣是射手座耶！」

金曲樂團「宇宙人」今天特地現身記者會祝賀台北小巨蛋20歲。(記者潘少棠攝)

這20多年來，無數歌手在台北小巨蛋寫下屬於自己的光榮時刻，記者會現場特別串聯這份情感記憶，包括江蕙、張清芳、徐懷鈺、陶喆、蕭敬騰、動力火車、彭佳慧、羅志祥、頑童、楊丞琳、韋禮安、盧廣仲、王心凌、玖壹壹、許富凱、宇宙人、麋先生、八三夭、GX、蕭秉治等歌手與樂團，透過鏡頭祝賀小巨蛋20週年生日快樂。

小巨蛋營運至今，演唱會紀錄寫下一頁又一頁華語流行與國際娛樂的里程碑，國寶級天后江蕙是首位攻蛋台語女歌手，並以2015年「祝福」演唱會17場締造單檔巡演最長紀錄，明天春節也會重返小巨蛋開唱。

五月天2016年以「最終章 自傳復刻版」演唱會舉辦9場，寫下樂團攻蛋的代表性篇章。小巨蛋也是全台唯一完整集滿香港「四大天王」劉德華、郭富城、張學友、黎明演出紀錄的場館，還有瑪丹娜、席琳狄翁等世界級天后也曾此開唱，非常風光。

