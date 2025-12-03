小巨蛋20歲生日快樂！冰上樂園門票半價 加碼貓纜、兒樂3天優惠

台北小巨蛋自民國94年12月1日啟用至今已滿20周年，台北市長蔣萬安3日至小巨蛋冰上樂園參與慶祝典禮。蔣萬安表示，為慶祝小巨蛋生日，北捷遊憩公司將會推出兒童新樂園、貓纜和冰上樂園的半價優惠活動。（杜宜諳攝）

台北小巨蛋自民國94年12月1日啟用至今已滿20周年，為慶祝小巨蛋的20歲生日，台北市長蔣萬安、藝人「宇宙人」3日至小巨蛋冰上樂園參與慶祝典禮。蔣萬安表示，小巨蛋帶給大家很多青春的回憶，為了歡慶小巨蛋生日和迎接聖誕節，北捷遊憩公司將會推出兒童新樂園、貓纜和冰上樂園的半價優惠活動。宇宙人主唱林忠諭表示，小巨蛋對音樂人來說不只是舞台，更是把夢想變成現實的地方，也期待小巨蛋未來能創造更多感動。

蔣萬安表示，20年前小巨蛋正式對外啟用，首場演出便是歌神張學友的《雪狼湖》音樂劇，當時吸引大批歌迷朋友前來，不僅是為了欣賞張學友的表演，更是為了感受小巨蛋剛落成啟用所帶來的興奮與期待。

蔣萬安說，臺北小巨蛋承載著許多歌迷朋友的共同記憶，20年後迎來了大巨蛋，承辦了許多棒球賽事及演唱會，但小巨蛋的前身—台北市立棒球場，始終沒有被大家遺忘。他也分享市立棒球場承載了他學生時代的回憶，當年有許多職棒賽事在此舉辦，他也曾和同學到場觀賽。

蔣萬安指出，小巨蛋的冰上樂園，是當時第一個對外開放的設施，同時也是台灣第一個符合國際標準、能夠舉辦冬季奧運的標準溜冰場，20年來，小巨蛋發揮了最大的效益，舉辦了無數歌手及表演團體的精彩演出，迎來了許多國際賽事包括聽奧、世大運、世壯運、以及NBA台北站等，為市民朋友留下許多珍貴的青春回憶。

蔣萬安表示，為歡慶小巨蛋20周年，自即日起至12月底，台北小巨蛋冰上樂園將推出平日門票半價優惠。由北捷遊憩公司所營運的台北市立兒童新樂園及貓空纜車，也推出12月3日至12月5日共3天的票價半價優惠，邀請民眾共襄盛舉。

蔣萬安更預告，小巨蛋接下來幾個月行程滿檔，許多大家非常期待的歌手、偶像團體將陸續前來表演，包括韓國女團BABYMONSTER、韓流天王Rain，以及知名歌手江蕙、魏如萱等，都將在小巨蛋舉辦演唱會，期待小巨蛋在未來能夠繼續帶給市民朋友更多喜愛的表演以及更優質的體驗。

本月20日即將在小巨蛋舉行演唱會的宇宙人今日也一同出席慶祝，主唱林忠諭表示，他身為台北市民，不只是小巨蛋的使用者也是參與者，小巨蛋對音樂人來說不只是舞台，更是把夢想變成現實的地方，也期待小巨蛋未來能創造更多感動和故事。

