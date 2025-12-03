小巨蛋20歲生日！宇宙人感性告白「這裡把夢想變現實」 蔣萬安送優惠大禮包

宇宙人慶祝台北小巨蛋20週年，表示這是一個把夢想變成現實的地方，活動在冰上樂園舉辦，現場充滿霧氣。劉耀勻攝

宇宙人3日參加台北小巨蛋20週年慶祝活動， 20 日他們將在小巨蛋舉辦 「α：回到未來1986」 演唱會，這也是他們第三度站上小巨蛋開唱，他們坦言心情既熟悉、也還是會緊張。「每次想到能和一路支持我們的宙友再次相見，心情就滿是期待。這次以2.0升級版回歸，無論舞台設計或演出內容都加入全新巧思，希望我們的緊張，在那天能發揮最好的狀態，讓宙友們走不出小巨蛋。」

宇宙人與台北市長蔣萬安，以及每次都會講解小巨蛋逃生須知的小巨蛋吉祥物「蛋蛋」ˇ，台北捷運吉祥物「捷米」、兒童新樂園的「尋寶隊小隊長」，以及代表貓空纜車的「共ㄉㄨ拉」一起出席活動。宇宙人主唱小玉表示：「以前來小巨蛋參加別人演唱會，現在是我們第三次在小巨蛋舉辦演唱會，小巨蛋是一個把夢想變成現實的地方。」

台北小巨蛋吉祥物「蛋蛋」現身，慶祝台北小巨蛋20週年。劉耀勻攝

登小巨蛋三回夢想成真

貝斯手方Q笑說：「第一次知道小巨蛋跟我一樣是射手座，所以是好相處的一顆蛋。」吉他手阿奎則說：「小巨蛋是一個圓夢的地方，希望我們以後可以在這裡辦更多演唱會。」3人也表示：「小巨蛋 20 週年，我們在這裡開了三場演唱會，每一次踏上這座舞台，都像再次把夢想實現一次。對我們來說，小巨蛋有無可取代的意義。」

其餘包括江蕙、陶喆、動力火車、田馥甄、羅志祥、頑童、彭佳慧、韋禮安、楊丞琳、玖壹壹、告五人、王心凌、許富凱、八三夭、GX鼓鼓＆蕭秉治、麋先生、李聖傑與徐懷鈺等曾在小巨蛋開唱的藝人，都錄製影片祝小巨蛋生日快樂。

蔣萬安發送優惠大禮包

而蔣萬安也發送慶祝小巨蛋20歲的大禮包，包括即日起至本月底，台北小巨蛋冰上樂園將推出平日門票半價優惠，台北市立兒童新樂園及貓空纜車，今起三天票價半價優惠。

台北市長蔣萬安、宇宙人與台北小巨蛋、北捷、貓纜、兒童樂園的四位吉祥物一起合影。劉耀勻攝

還有三館票券抽大禮包，即日起至12月31日，購買三館票券即可參加抽獎；三種票券類型各抽出20名（共60名），每位可獲得三館暢遊大禮包共12張票券。此外還有12名幸運粉絲獨享演唱會額外驚喜，憑114年12月至115年1月小巨蛋演唱會票根可參加抽獎，每月抽出6名粉絲，由小巨蛋補貼演唱會門票。



