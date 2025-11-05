小巨蛋BOT 廉政平台啟動

小巨蛋委外案金額高達兩百三十億元以上，市府成立採購廉政平台，並透露有潛在廠商具有高度興趣。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

財稅局五日舉行「台南市運動藝文休閒園區（小巨蛋）ＢＯＴ案」廉政平台啟動儀式暨招商說明會，這是市府成立的第十個機關採購廉政平台。小巨蛋將規劃運動、文教、商業、停車等空間，目前正在招商中，財稅局透露，已經有三家潛在廠商接觸，皆為北部企業，都具有相關經營背景。

副市長趙卿惠表示，廉政平台啟動是市府落實「陽光治理、透明行政」的重要一步，引入外部監督力量，讓採購和招商過程納入公開與檢驗機制。小巨蛋案委外金額高達兩百三十億元以上，是歷年來最高委外招商金額。

財稅局說明，基本興建營運要求包括至少可容納兩萬席位的大型室內體育場館，體育項目以籃球、桌球、羽球等，需達國際比賽標準，並兼為多功能展演空間等，另應有文教及附屬設施，具文化、教育展示、解說及ＡＩ、機器人等智慧學習及探索體驗館、科普教育、圖書館及商業設施等。

另，應興建至少擁有一千八百席的立體停車場等，以運動、寓教於樂、藝文展演、娛樂服務為方向，強調健康、創意及教育三大主題。

趙卿惠指出，這項委外案可共創三贏，高雄的「演唱會經濟」相當亮眼，場地可結合展覽和表演，帶動周邊地區發展，成為都市新亮點。至於對外交通，市府會考量，希望孵蛋成功，孵成金雞蛋，變成金雞母。委外招商至十二月二十三日，財稅局對外召開說明會，據了解，目前約有三家潛在企業和市府接觸，接來自北部，都具有相關經營背景，表達對該案的高度興趣。