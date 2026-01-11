小巷內機車競速！不戴安全帽還倒坐 警方調閱監視器要讓屁孩後悔

【記者凃建豐／高雄報導】高雄市三民二警分局9日上午11時20分許接獲報案，稱鼎金中街巷弄內有機車競速，鼎金所巡邏警網隨即前往並到場查處，員警到場時並未發現相關機車或競速之情事，經警方調閱道路周邊監視器畫面，發現有4部機車在鼎金中巷內競速，已掌握騎乘駕駛蘇姓男子等人，並通知到案說明，以完整釐清案情。

根據民眾檢舉影片，機車駕駛未戴安全帽，已違反道路交通管理處罰條例第31條第6項，可處新臺幣5百元罰鍰；於道路上從事競速行為，不僅違反道路交通管理處罰條例第43條第3項，可處汽車駕駛人新臺幣3萬元以上、9萬元以下罰鍰，並吊銷其駕駛執照，亦違反道路交通管理處罰條例第43條第4項，吊扣該汽車牌照六個月。

廣告 廣告

警方後續另依違反刑法第185條，損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者，處五年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金，將駕駛依公共危險罪究辦；其餘在場助勢或教唆者，將依公共危險共犯偵辦。

三民二分局呼籲，民眾切勿從事危險駕駛或競速行為，易導致車輛失控，危及自己及他人生命、身體與財產安全，警方將持續嚴格取締，以兼顧交通安全及治安維護，提醒駕駛人勿心存僥倖，共同遵守法規。

4部機車在小巷內競速，不戴安全帽還倒坐。翻攝畫面

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜民眾黨跳船潮！參選人齊控「初選細節不透明」 基層怒：還有下一波退黨

獨家專訪｜蕭煌奇才登記結婚圈外女友 招認婚前上酒店、玩交友軟體

2026新北選戰三角督？吳子嘉曝民調：李四川與他五五波

