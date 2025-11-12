小巷性侵女醫師40分鐘！噁男出庭竟「當眾自慰」…昔還在火車當露鳥俠
英國蘇格蘭格拉斯哥市（Glasgow）2023年曾發生一起駭人聽聞的性侵事件，一名羅馬尼亞籍男子在市中心的巷弄中盯上一名27歲的女醫師，竟將對方拖進巷弄、性侵長達40分鐘。法院審理此案時，發現這名男子已非首次涉及性犯罪事件，更形容他「極度敗壞」，最終判其入獄9年，另加出獄後的3年管制，合計刑期12年。
噁男巷口性侵女醫師！出庭還敢裸露下體
根據太陽報（The Sun）、BBC等外媒報導，這起事件要回顧到2023年10月22日，這名34歲的羅馬尼亞籍男子帕特蘭（Mihai Nicolae Patran）搭乘從珀斯（Perth）開往斯特靈（Stirling）的火車時，對一名女子暴露下體自慰，當時也因此事遭警方記錄在案。怎料帕特蘭後來的行徑越發猖狂，僅僅過了1個月，就在11月26日凌晨於格拉斯哥市米契爾街（Mitchell Street）行經巷弄的女醫師性侵。
報導指出，帕特蘭當時正打算在一處建築門口前露宿，看見這名女醫師為了抄近路經過巷弄時，竟強行將對方拖入巷弄角落，對其性侵長達40分鐘。直到女醫師趁隙掙脫、下半身赤裸地逃離現場，跑向附近計程車求助後才脫離危險。
更離譜的是，案發後數日被逮捕的帕特蘭在格拉斯哥地方法院首次出庭期間，竟在被告席上當眾撫摸下體，警方針對此事也再度介入調查。警方後續追查發現，帕特蘭不僅涉犯這起性侵案件，還涉及多起性騷擾事件，包括10月的火車廂內裸露下體、在法庭內對女性執勤人員性騷擾等。
格拉斯哥高等法院審理此案時，綜合受害者證詞、監視器畫面及其他證據，裁定帕特蘭3項罪名全數成立。法官麥克法迪恩（Norman McFadyen）在宣判期間提到女醫師的遭遇時表示：「她只是抄近路經過巷弄，而你正打算在門口棲露宿，不幸的是，她在那裡遇上了你。根據監視器畫面與手機錄下的部分片段，我們得知這場事件持續約40分鐘，她在那個門口遭受了長時間、屈辱且骯髒的性暴力。」
法官指出，帕特蘭「是一個危險的人，對女性構成真實且嚴重的威脅」，並希望他能在服刑後盡快被遣返回國，最終在11月10日的開庭中，正式宣判帕特蘭有期徒刑12年，其中包含9年入獄服刑，以及出獄後的3年的管制；帕特蘭也已被永久登錄為性犯罪者名單。針對此案，英國內政部發言人則回應：「我們不對個別案件發表評論，但當外國公民在本國犯下嚴重罪行時，政府將竭盡全力將其驅逐出境。」
★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595
回到原文
更多鏡報報導
參加同學生日趴竟淪性侵現場 女大生酒醉遭壽星硬上 5男圍觀還有人伸手襲胸
從追星到殺人！他豪砸千萬「包養女偶像」…退休金半年就沒了→開房捅死她
41J肉聲／中國人惹人厭！佔東京澀谷大馬路跳舞 韓反中團體遭惡意潑液體
其他人也在看
駭人！西非馬利網紅穿軍服直播 遭恐怖組織綁架後公開處決
西非馬利一名二十幾歲的TIK TOK創作者Mariame Cissé疑似遭到恐怖組織成員綁架後公開處決，理由是因為她穿著軍服直播，被恐怖組織成員認定和馬利軍隊合作打擊恐怖組織，因此遭到報復。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
聯合國氣候峰會 紐松抨擊川普化石燃料政策
（中央社巴西貝倫11日綜合外電報導）美國總統川普缺席在巴西舉行的聯合國氣候峰會，加州州長紐松（Gavin Newsom）今天在會中搶盡風頭，猛烈抨擊政治對手川普力挺化石燃料的理念。中央社 ・ 1 天前
初選登記完成！陳亭妃喊要當「最強母雞」：不要讓賴清德擔心台南
民進黨台南市長初選登記持續進行中，繼立委林俊憲10日完成登記後，另名有意爭取提名出線的立委陳亭妃今天（12日）上午由辦公室主任代為前往民進黨中央黨部登記。陳亭妃強調，自己要當最強母雞，「如果連台南都要讓身兼民進黨主席的總統賴清德擔心，那怎麼有力量去贏得其他縣市、擴展民進黨執政的版圖？」鏡報 ・ 23 小時前
2026聯合國氣候峰會主辦國未定 衣索比亞負責2027
（中央社巴西貝倫11日綜合外電報導）明年聯合國氣候峰會主辦國仍未確定，可能是澳洲或土耳其；不過2027年的主辦國幾無懸念，幾乎可以肯定是非洲外交強國衣索比亞。中央社 ・ 1 天前
美軍頻轟疑似運毒船 哥倫比亞暫停與美共享情報
（中央社波哥大11日綜合外電報導）哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）今天下令哥國安全部隊暫停與美國共享情報，直到川普政府停止在加勒比海打擊涉嫌載運毒品的船隻。中央社 ・ 1 天前
巴基斯坦首都爆炸案「頭顱噴飛」12人死亡 國防部長震怒：進入戰爭狀態
巴基斯坦首都爆炸案「頭顱噴飛」12人死亡 國防部長震怒：進入戰爭狀態EBC東森新聞 ・ 1 天前
土耳其軍機墜毀喬治亞！機上20人恐罹難 現場濃煙直竄
（記者許皓庭／綜合報導）土耳其一架C-130軍用運輸機今（12）日自亞塞拜然甘賈市起飛後，在喬治亞境內墜毀。土 […]引新聞 ・ 1 天前
問A答B！擴大中國留學生赴美計畫讓MAGA派分裂 川普扯法國不比中國好
福斯新聞10日晚播出美國總統川普的專訪，內容專攻「讓美國再次偉大」（MAGA）派對川普現有政策的疑慮，包括60萬中國留學生赴美計畫、選民對經濟負擔的焦慮等等。美國CNN報導指，相較過去福斯新聞對川普的專訪，主持人往往過於恭敬、不會有太多挑戰性提問，這次的主持人英格拉漢（Laura Ingraham）的提問不但具策略性，還特別點出MAGA派陣營的分歧點，讓川普有些措手不及。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
從通緝犯到白宮座上賓 敘利亞總統會見川普｜#鏡新聞
敘利亞總統夏拉，今天(11/11)跟美國總統川普舉行歷史性的會談，夏拉也成為1946年以來，首名訪問白宮的敘利亞領袖，因為夏拉曾經是美國，懸賞一千萬萬美元的聖戰士；直到去年底，他領導的武裝勢力，推翻長期執政的阿塞德後，今年7月，華府才把他從恐怖組織名單中移除。儘管這場閉門會談，夏拉還得從側門進白宮，但是他也換來美國，把制裁豁免期限，延長180天。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
花東屏山區防豪雨 基宜高屏澎有局部大雨
（中央社台北12日電）中央氣象署發布豪雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天北海岸及花蓮縣山區、台東縣山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨。中央社 ・ 23 小時前
蘇澳溪分洪工程延宕？ 陳俊宇稱非事實 政院顧問林國漳籲中央速核定
鳳凰颱風豪雨襲蘇澳，立委陳俊宇偕同行政院顧問林國漳現勘災情，呼籲中央加速核定蘇澳溪分洪工程計畫，外界所稱「工程延宕」並非事實。鳳凰颱風挾帶豪大雨侵襲宜蘭地區，蘇澳鎮淹水地區範圍大；目前公所及國軍單位已經陸續進駐協助救災。陳俊宇、林國漳一早也到蘇澳了解災情，聽取災民心聲。自由時報 ・ 1 天前
國中軟聯》彰藝再見觸身球 金門金城搶頭香要拚分組一
金門縣金城國中今天(11日)與彰藝高中(國中部)廝殺到最後一刻才分出高下，金城靠著彰藝再見觸身球，以8比7險勝，在國中軟式聯賽勝場開張。彰藝昨日贏球，金城則是今天首度出賽，兩軍你來我往，彰藝2局上先得3分，金城2局下包含陳柏愷、翁家程兩支長打在內，一舉攻下5分，4局下再下一城，取得6比3領先。5局上，彰藝包含鄧宇廷清壘二壘安打在內，再攻進4分超前，不過5局下一開始三壘手就發生失誤，給了金城反攻機會，翁家程敲出安打，接著彰藝投手連續丟出2次保送，讓金城追平比分，孫振翔再獲得觸身球擠回分數，直接說再見。金城總教練楊德城表示，抽完籤後，就設定要拚分組第一，在上月底諸羅山盃亞洲區青少年軟式棒球邀請賽曾觀察過彰藝，實力不會太差，這場把前兩號投手陳柏愷、賴聖恩押上去，陳柏愷投4.1局失4分(3分自責)，在中正國小就是主攻軟式比較熟悉，今天前幾局投得還可以，後面想加速，控球有點影響，再把賴聖恩換上後援。楊德城說，最後半局進攻，當時6比7落後1分，彰藝換上國一投手球速滿快的，提醒選手耐心選球，1好球後再攻擊，壘上開始有人，製造對方壓力，才能反敗為勝。金城全場敲出5安打，後段棒次發揮是關鍵，尤其第七棒翁麗台運動報 ・ 1 天前
仲介推介移工遇履歷造假 勞動部：檢討評鑑指標
（中央社記者吳欣紜台北12日電）國民黨立委涂權吉今天說，有雇主透過仲介聘僱外籍看護工，卻遇到履歷造假，而這名仲介是勞動部評鑑A級。勞動部表示，提供正確履歷是基本法遵，正全面檢討評鑑指標。中央社 ・ 1 天前
影／歐陽妮妮自爆想盡快生2胎 張書豪尬笑回應：再說
[FTNN新聞網]影音中心／陳沛妤歐陽妮妮在今年1月生了兒子「睦睦」之後，近日她在社群平台上分享了與張書豪的夫妻相處問答影片，影片中她透露自己一直有個女兒...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
福泰接手大億麗緻 讓Signia By Hilton落腳台南
（中央社記者張榮祥台南12日電）台南市大億麗緻酒店熄燈5年，如今由福泰國際旅館管理顧問公司接手，台南市政府今天表示，福泰飯店集團與希爾頓集團將攜手合作，讓Signia By Hilton飯店品牌落腳台南。中央社 ・ 1 天前
從嬰兒開始培養「英國紳士」——值得花這筆錢嗎？
該廣告尋找「一位非凡的家教」，要求「協助孩子踏出成為英國紳士的第一步」。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 19 小時前
「黃明志命懸一線！謝侑芯家屬急寄「綠色行李箱」 關鍵證物曝光了
馬來西亞警方正在調查歌手黃明志與已故台灣網紅謝侑芯的案件，案情進入關鍵階段。根據報導，若本週四前警方未能掌握新證據，將必須釋放黃明志。為協助調查進展，謝侑芯家屬已委託律師前往馬來西亞，並從台灣寄送疑似含有關鍵證物的綠色行李箱和兩部手機。這些物品先前曾被警方調查後歸還，現因可能與案件相關而再度提交。TVBS新聞網 ・ 1 天前
「KK園區」主謀引渡回中國！泰警押送畫面曝光
國際中心／李明融報導被指是在緬甸經營網絡詐騙的「KK園區」主腦的佘智江（She Zhijiang），於2022年在泰國曼谷被捕，泰國上訴法院週一（10日）維持憲法法院上月的裁決，佘智江將被引渡回中國受審，正式結束這場歷時逾3年的司法攻防戰，他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額達12.63兆泰銖（約12.08兆新台幣）的指控。泰國警方押送佘智江的畫面也曝光。民視 ・ 16 小時前
普發1萬入帳中！他「106萬全沒了」詐騙手法曝 好多人都上當
普發現金1萬元來了，詐騙集團也盯上這筆錢。內政部警政署165打詐儀錶板近日就分享一起案例，有人接到詐騙集團假冒郵局、檢警致電告知「普發1萬」被冒領，結果受害者依照對方指示行動後，損失106萬元，令他無奈又憤怒。而詐騙手法財損金額前五名，就包括了「假檢警詐騙」在內。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前