小巷性侵女醫師40分鐘！噁男出庭竟「當眾自慰」…昔還在火車當露鳥俠

英國蘇格蘭格拉斯哥市（Glasgow）2023年曾發生一起駭人聽聞的性侵事件，一名羅馬尼亞籍男子在市中心的巷弄中盯上一名27歲的女醫師，竟將對方拖進巷弄、性侵長達40分鐘。法院審理此案時，發現這名男子已非首次涉及性犯罪事件，更形容他「極度敗壞」，最終判其入獄9年，另加出獄後的3年管制，合計刑期12年。

噁男巷口性侵女醫師！出庭還敢裸露下體

根據太陽報（The Sun）、BBC等外媒報導，這起事件要回顧到2023年10月22日，這名34歲的羅馬尼亞籍男子帕特蘭（Mihai Nicolae Patran）搭乘從珀斯（Perth）開往斯特靈（Stirling）的火車時，對一名女子暴露下體自慰，當時也因此事遭警方記錄在案。怎料帕特蘭後來的行徑越發猖狂，僅僅過了1個月，就在11月26日凌晨於格拉斯哥市米契爾街（Mitchell Street）行經巷弄的女醫師性侵。

報導指出，帕特蘭當時正打算在一處建築門口前露宿，看見這名女醫師為了抄近路經過巷弄時，竟強行將對方拖入巷弄角落，對其性侵長達40分鐘。直到女醫師趁隙掙脫、下半身赤裸地逃離現場，跑向附近計程車求助後才脫離危險。

更離譜的是，案發後數日被逮捕的帕特蘭在格拉斯哥地方法院首次出庭期間，竟在被告席上當眾撫摸下體，警方針對此事也再度介入調查。警方後續追查發現，帕特蘭不僅涉犯這起性侵案件，還涉及多起性騷擾事件，包括10月的火車廂內裸露下體、在法庭內對女性執勤人員性騷擾等。

格拉斯哥高等法院審理此案時，綜合受害者證詞、監視器畫面及其他證據，裁定帕特蘭3項罪名全數成立。法官麥克法迪恩（Norman McFadyen）在宣判期間提到女醫師的遭遇時表示：「她只是抄近路經過巷弄，而你正打算在門口棲露宿，不幸的是，她在那裡遇上了你。根據監視器畫面與手機錄下的部分片段，我們得知這場事件持續約40分鐘，她在那個門口遭受了長時間、屈辱且骯髒的性暴力。」

法官指出，帕特蘭「是一個危險的人，對女性構成真實且嚴重的威脅」，並希望他能在服刑後盡快被遣返回國，最終在11月10日的開庭中，正式宣判帕特蘭有期徒刑12年，其中包含9年入獄服刑，以及出獄後的3年的管制；帕特蘭也已被永久登錄為性犯罪者名單。針對此案，英國內政部發言人則回應：「我們不對個別案件發表評論，但當外國公民在本國犯下嚴重罪行時，政府將竭盡全力將其驅逐出境。」

