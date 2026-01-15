小巷水餃店擠滿日韓觀光客 內行人秒認出：全台北最好吃

台灣是美食王國，觀光客來台除了看風景外，到處吃美食也是重點。一名網友昨（14）日下午去台北車站附近的巷子裡吃水餃，沒想到一進去發現擠滿外國人，差點以為自己在國外，照片上傳後馬上被內行人認出是台北車站附近的水餃專賣店，因為曾獲得南韓名廚李連福推薦，不少韓國遊客都會特地去朝聖。

一名網友昨日在Threads表示，下午2點多去一間巷子裡的水餃專賣店用餐，明明已經過了吃飯時間，店內還是有不少客人，且仔細聽才發現幾乎都是韓國人，讓他傻眼說「差點以為在韓國，裡面大概只有我是台灣人」。

文章上線後，釣出不少內行人說「這間是正豪季，在台北車站天成飯店旁邊的巷子裡面，交通蠻方便的」、「韓國大廚李連福有推薦過，加上韓國人很愛吃麵食，所以很多人去朝聖」、「上次去也有種時空錯亂的感覺」、「我去的時候日本人比較多，看來在日韓都很紅」。

也有人分享「這家的鮮蝦水餃真的是我吃過全台北最好吃的」、「以前常吃，現在都被觀光客擠滿，好久沒去了」、「這家餡料有包紅蘿蔔，而且味道蠻明顯的，不喜歡的可以直接pass了」、「這間麵條也很勁道，一碗麵、10顆水餃剛剛好」、「這間其實很多分店，沒必要去這間跟觀光客擠」、「上次沒位子外帶回家，煮好超過30分鐘才吃還是很讚」。

