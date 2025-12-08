小布裘莉戰火升級！「他求償11億」8年爭議一次爆 女神嗆：他想控制我
娛樂中心／綜合報導
布萊德彼特與安潔莉娜裘莉2016年分居後，歷經8年拉鋸，直到2024年底才正式完成離婚，不過雙方爭端並未因此結束。兩人共同持有的法國Miraval酒莊成為最大戰場，小布控訴裘莉未經同意把持股出售給Stoli集團旗下品牌，造成巨額損失，最新曝光的法院文件更顯示他向裘莉求償3,500萬美元（約新台幣11億元），認為她惡意破壞酒莊營運。裘莉方面則反擊指出，小布過去拒交必要的財務與合約資料，如今反咬求償根本是他自己製造的問題。
雙方在訴訟中再度扯出舊傷。裘莉律師透露，小布當年要求她簽下包含4年期限的廣泛NDA，內容涉及其個人行為，疑似與2016年私人飛機事件相關；她曾指控小布在機艙內情緒失控，但小布否認，強調NDA僅是商務保護。裘莉也以「律師與當事人保密特權」為由拒交部分通信，引發小布團隊不滿，指控她拖延調查、操控輿論，並要求法院強制揭露22份文件。裘莉則反嗆整場官司只是小布多年來試圖控制她的延續，雙方說法完全對立。
隨著更多電子郵件與往返文件被送進法院，外界普遍認為這場酒莊官司恐難在短期內落幕。兩人從2011年攜手買下Miraval，到2014年在莊園完婚，過去曾是好萊塢最受矚目的銀幕情侶，如今卻因商業利益、信任破裂與多年的家庭紛爭在法庭上再度正面交鋒。12月17日將舉行公開聽證會，這段從愛情變成對簿公堂的關係，仍看不到真正的終點。
