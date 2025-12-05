「小帥虎」陳志朋54歲近況曝光！網看傻：根本認不出來

陳志朋近期造型（右）不同於昔日。翻攝陳志朋微博

90年代經典偶像男團「小虎隊」成員之一的陳志朋（小帥虎），近日在微博透過影片宣傳新歌〈絲綢之路〉，意外引發熱議！影片中，陳志朋帥氣不減當年，許多粉絲大讚他凍齡不老，但也有網友驚呼「認不出來」，指影片中的他，和昔日容貌大相逕庭。

現年54歲的陳志朋，1988年與吳奇隆、蘇有朋組成小虎隊出道，憑藉青春陽光形象與優秀唱跳實力，一度風靡華人樂壇。但隨著1995年小虎隊解散，三人各奔前程，陳志朋近年則將事業重心放在中國，也嘗試開直播帶貨。而去年他被前員工爆料，拖欠員工賠償金又偷稅漏稅被查，事後他發出聲明澄清，並揚言提告。

小虎隊成軍35年。華納音樂提供／資料照

陳志朋去年宣布簽約新公司，2025對他而言，是「再出發」的一年。今年夏天不僅參加陸綜，更同步籌備音樂作品、準備重返歌壇；等待多時，他近日推出新歌〈絲綢之路〉，並透過微博影片介紹這首帶有民族元素的音樂作品，主軸訴說「永恆不變的愛情」；然而，他在影片中的樣貌更引人關注，許多粉絲大讚他凍齡不老，但也有人認為，幾乎無法辨認出畫面中的人竟是「小帥虎」，容貌跟以前判若兩人。

事實上，小虎隊日前開放預購《小虎隊35＋典藏黑膠套組》，至12月12日截止，且預計明年3月6日再推出共收錄小虎隊9張經典專輯與1張的特別紀念盤，紀念小虎隊成軍超過30多年的歷程。而小虎隊的前經紀人苗秀麗也表示，歌迷這幾年來不斷敲碗3人再度合體，目前仍在積極促成，盼未來能讓3人並肩再站上舞台，帶給歌迷期待已久的重逢時刻。



