小店行政薪水開「月薪5.5萬」每日供餐！全場一看傻眼：老闆賺爛

找到心目中理想的工作相當困難，一名網友在Dcard中發布貼文，表示最近小店剛起步想徵求一位「全能助手」來協助營運，工作包含基礎帳務、社群經營、平台客服、文書行政、外勤需求等，但是月薪5.5萬，好奇詢問這樣的薪資結構是否有吸引力？貼文曝光後，引發網友熱議。

一名網友在Dcard中發布貼文，表示最近小店剛起步，想徵一位「全能助手」來協助日常營運，但因為是草創初期，工作內榮耀為瑣碎，因此希望找一個能夠長期配合、溝通流暢的人，「我自己覺得工作難度不算高，主要是希望能分擔行政和網路經營這塊」，在徵才前想請益看看有無不妥，或是建議調整之處。

原PO接著分享職缺內容，薪資待遇為月薪5.5萬，公司全額支付健保費用，不從薪水扣；無三節、年終獎金；月休8日，工時每日8小時、供1餐。工作內容包含4項，第1項是要有基礎帳務能力，每日營收結算、開立發票、整理單據，後續報稅由會計事務所處理；其次是社群經營，簡單拍攝剪輯短影片、照片，每月至少2篇貼文。

此外，還要擔任平台客服，使用Line@、網路平台訊息回覆客人；以及文書行政工作，要有活用Excel的能力，需懂基本公式，庫存管理、叫貨、資料登記、環境清潔等；最後一項是外勤需求，可能會開公司車上路，因此需要有駕照。原PO表示，「主要希望找個細心、會開車、且對社群有基礎美感的人」，因此好奇詢問，不曉得在大家眼裡，這樣的薪資結構是否有吸引力？或是工作內容有哪些地方會讓人卻步？

貼文曝光後，不少人傻眼表示，原PO職缺的工作內容基本上是「4合1」，基礎的行政共作只有第4項，紛紛留言寫下，「會計、客服、行政、小編4合1，我上次這樣請員工是在幻獸帕魯裡面」、「這才不叫行政職…5項工作內容只有第4項是行政職的工作，你好意思喔」、「一般行情來講要做5個工作，通常要拆分成三個人的工作，28590+28590+35000=92180元，老闆賺爛」、「4份工作這個薪水我覺得就不算高，而且沒有年終三節…但看妳工作內容感覺不用每天進公司，如果可以遠端的話就加分很多」。



