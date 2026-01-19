小廟藏大師！縣定古蹟北港鎮安宮修復啟動 守護陳壽彝、江清露經典之作
〔記者李文德／雲林報導〕「雲林縣定古蹟」北港鎮安宮建廟逾140年，歷經地震、風災等，廟體毀損，70年前曾大規模整修好後未再修繕。廟中保存國寶大師陳壽彝、江清露，知名工藝師葉金池、許哲彥作品，縣府獲文化部補助修繕，今(19)日動工。縣府表示，工期約400天，以最小干預、原貌保存為修復原則，重現早期風貌及歷史特色。
動工典禮由雲林縣長張麗善主持，立委張嘉郡、丁學忠、雲林縣副議長蔡咏鍀、議員蔡孟真、黃文祥、縣府文觀處長謝明璇、鎮安宮主委林信在等人出席。
林信在表示，鎮安宮1885年建廟，主祀楊府七王爺、丁府八千歲、馬府千歲，10坪大小的廟體，有國寶大師江清露施作八仙、入口龍虎邊泥作，陳壽彝繪畫廟內6面壁畫、入口門神，還有北港著名藝師葉金池繪製入口壁畫，剪粘工藝大師許哲彥的八仙整修作品，小小廟地匯集多名大師精湛作品，2017年縣府指定為縣定古蹟。
謝明璇表示，鎮安宮曾在1951年大規模整修，不過70多年來廟體歷經歲月、地震、風災洗禮，牆面結構及屋面皆有損傷，甚至屋面滲水、壁體潮氣，也讓珍貴壁畫、剪粘作品面臨嚴峻的保存考驗，因此獲文化部1600萬元經費，縣府補助530多萬，廟方自籌95萬元，共投入約2240萬元整修。
謝明璇表示，除將廟宇裝飾物修復外，更會改善滲水、結構損壞及通風設備等問題，為確保結構安全及文化延續，會以最小干預、具可逆性、原貌保存、具有時代辨識性等文資修復原則進行，力求重現古蹟原有樣貌及歷史特色。
張麗善表示，修復工程約400天，預計明年4月完工，期盼能夠透過此次修復，將多元的匠藝技術好好保存及推廣，使北港豐富的文化資產得以傳承。
