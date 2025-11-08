「小廢物俱樂部」疑似被轉賣？貼文變淘寶廣告惹眾怒

臉書知名社團「小廢物俱樂部」驚傳疑似遭轉賣。 圖：翻攝自臉書社團 @小廢物俱樂部

[Newtalk新聞] 臉書知名社團「小廢物俱樂部」驚傳疑似遭轉賣，原有分享趣味小物的風格驟變，出現大量推廣中國購物網站淘寶的貼文，引發社團成員強烈反彈。該社團原為網友分享生活中無用卻有趣物品的園地，近日卻有版主公開張貼淘寶購物活動，鼓勵社員上傳淘寶搜尋「小廢物」的截圖以換取購物金，並搭配「#淘寶雙11」、「#去淘一下」等標籤，似乎轉為商業推廣用途。

此舉隨即引發大量社員不滿，紛紛在相關貼文下方留言諷刺，質疑社團是否遭中國勢力入侵，或批評產品品質低落、失去原有分享初衷，亦有網友直言版主為牟利不惜違反自訂版規，痛批「為了錢，連人格都不要了」。社團氣氛由原本輕鬆幽默轉為爭議不斷，許多長期成員感到失望，呼籲版主回歸創立初衷，避免讓分享空間淪為商業宣傳工具。

雖引發網友憤怒，仍有部分成員響應版主的活動。 圖：翻攝自臉書社團 @小廢物俱樂部

管理階層未經透明溝通即引入大量商業內容，容易引發成員反感，甚至導致社群信任瓦解，目前該社團尚未對外說明是否確已轉手或與淘寶有正式合作，但貼文風格的明顯轉變已引發廣泛討論，也讓「小廢物俱樂部」從單純的分享園地，一夕之間成為網路商業化的爭議案例。

