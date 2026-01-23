小弟弟啪一聲秒消風！「2體位」最常出事 醫示警：半硬不硬更危險

記者鄭玉如／台北報導

陰莖內雖然沒有骨頭，但性行為體位不當或用力過猛，仍會導致「陰莖骨折」。泌尿科醫師蘇信豪提到，陰莖骨折指的是外層「白膜」爆裂，而非真的骨頭斷裂，且臨床發現「半硬不硬」的族群，受傷風險相對較高，並分享「2體位」最容易出事。

蘇信豪在臉書粉專指出，​陰莖沒有骨頭，全靠兩根海綿體充血，保護海綿體的結締組織稱為「白膜」，它像是一層氣球皮，勃起時會被撐到極薄。若遭遇強大外力突然彎折，白膜破裂，血液大量湧出，形成皮下內出血，也就是所謂的「陰莖骨折」。

蘇信豪分享4類高風險情境，首先是致命體位「女上位」，陰莖滑出時，被伴侶的體重壓在彎曲根部，最常造成骨折；衝擊偏差「後入式」，速度與力道大，若角度偏移撞擊到骨盆硬組織，就可能造成瞬間爆裂；再者「​晨勃意外」，晨勃翻身時角度不當；最後是「猛力自慰」，追求極端刺激的猛烈彎折。

蘇信豪提醒，許多人常以為「硬度很硬」才會折斷，實際上「半硬不硬」更危險，這是醫學上的「挫屈效應」（Buckling Effect），像是一根過軟的塑膠管，撞擊時不會彈開，而是從中間「對折」，在親密行為中，這種不穩定的硬度極易造成毀滅性的對折受傷。

蘇信豪警告，進行性行為時，​聽到「啪」的一聲，生殖器​瞬間消風，勃起功能快速崩潰，進而造成​嚴重腫脹，並使陰莖迅速發紫、變黑、歪斜，外觀如同一根「紫茄子」，就要特別注意，趕緊就醫治療。

