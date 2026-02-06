小弟弟大掃除「慘變紅豆冰」！醫揭除毛3隱患：不只性行為會傳染

記者鄭玉如／台北報導

男性，生殖器，痛苦(圖／PIXABAY)

農曆新年將至，許多男性忙完大掃除後，也想順便幫下半身「除草」。泌尿科醫師陳鈺昕提到，近日診間出現一連串除毛災情，不少男性除完毛後，皮膚紅腫如「紅豆冰」，甚至引發連鎖感染。對此分享3個除毛後常見的感染病症，私密處一旦出現紅、腫、痛、搔癢、膿包等症狀，不要自行擦藥或服藥處理，建議儘速就醫。

陳鈺昕在臉書粉專指出，私密處的皮膚較薄又敏感，自行除毛可能造成皮膚出現微小傷口，肉眼不易察覺，即使沒有出血，仍可能讓細菌入侵，導致發炎與感染。另外，性病傳染風險也會飆升，私密處毛髮具有緩衝與阻隔作用，避免細菌直接接觸到生殖器，一旦失去天然保護屏障，恐讓性傳染病的病毒更容易透過親密接觸入侵。

廣告 廣告

若曾感染過菜花，剃毛後的小傷口，可能讓菜花因免疫力下降而復發。再者，如果除毛時力度過大、除毛器具未徹底消毒清潔，或除毛後未妥善護理，都容易刺激私密處皮膚引發炎症，甚至出現膿包或丘疹。

陳鈺昕列出除毛後常見3個感染病症，首先是毛囊炎，毛囊受到細菌或真菌感染，以及物理性摩擦或毛囊阻塞所導致發炎；或是傳染性軟疣，由痘病毒引起的一種性傳染病，主要透過皮膚或黏膜接觸傳染，也藉由物品接觸間接傳染；最後是菜花，HPV病毒引起的性傳染病，主要透過性行為接觸或皮膚黏膜接觸傳播，潛伏期長、傳染力強，一旦感染，容易復發且難痊癒。

另外，也有些人出現搔癢感，認為是毛髮悶熱所致，除毛後才發現是陰蝨，其為微小寄生蟲，寄生於毛髮旺盛處，以吸食人血維生，主要透過性接觸傳染，但若使用沾有陰蝨蟲卵的毛巾、衣物等，也會造成間接傳染，未治療的患部可能出現藍灰色斑點。

陳鈺昕提醒，除毛後3至5天，應保持私密處清潔，避免泡湯、泳池場所，預防感染，還要使用個人專用器具、不與他人共用，或選擇衛生有信譽的店家除毛，建議除毛頻率不要過於頻繁，私密處在除毛後出現紅、腫、痛、搔癢、膿包等症狀，應儘速就醫。

更多三立新聞網報導

50歲運將「愛吃1食物」害慘肝腎！吞下致癌物 醫：粉末比整顆更危險

肩頸痠痛不只是累！脖子承受5倍壓力 醫警示「出現5症狀」快就醫

煮完開水別直接喝！醫揭「多1動作」微塑膠狂降90% 護心血管、大腦

公廁馬桶坐墊不是最髒！醫揭「3處=隱形毒區」 沖水沒蓋蓋子更恐怖

