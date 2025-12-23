小弟弟天冷不給力！易中途軟掉 醫揭「6症狀」恐是不舉警訊

記者鄭玉如／台北報導

天氣轉冷，男性床上表現恐受影響，易出現中途變軟。泌尿醫陳鈺昕提醒，若有晨勃消失、性慾低落等6症狀，恐是性功能障礙警訊。（示意圖／PIXABAY）

當天氣變冷後，男性的床上表現恐受影響，不只暖機時間特別久，還容易中途變軟。泌尿醫陳鈺昕提醒，冬天難「硬」不一定是天氣因素，可能是性功能障礙早期警訊，除了勃起障礙，若還出現硬度不足、晨勃消失、性慾低落等，建議趕緊就醫檢查。

陳鈺昕在臉書粉專提到，天氣變冷後，身體為了保暖，會將血液集中到核心部位，導致生殖器血管收縮、循環減慢，進而影響床上表現，常見原因包括「血管收縮循環差」，在寒冷環境下全身末梢血管收縮，陰莖血流量減少、勃起時充血不足、硬度下降，屬正常生理現象。

再者是「荷爾蒙分泌減少」，日照可刺激身體產生維生素D，與睪固酮的合成與分泌相關，而冬季日照減少、分泌不足時，降低性慾與勃起功能；最後是「交感神經活躍」，低溫會刺激交感神經活躍、使血管收縮，負責勃起的副交感神經受到抑制，導致勃起困難或硬度不足。

陳鈺昕指出，因天冷出現的勃起障礙，多為偶發性、常見，可透過衣物保暖、熱水澡、熱飲、運動、飲食等改善，但若有「勃起困難、硬度不足、中途熄火、晨勃消失、性慾低落、秒射」，同時伴隨排尿困難、頻尿、急尿、下腹痛、腫脹等，時間超過三個月，應及早就醫檢查，排除攝護腺肥大、感染或其他問題。

