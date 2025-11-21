小弟弟變黑=縱慾過度？醫揭「4種危險徵兆」 小心罹癌了

記者鄭玉如／台北報導

小弟弟突然變黑並伴異常症狀，如疼痛、搔癢、腫脹或出現硬塊、潰瘍，可能是陰莖黑色素細胞癌，需及早就醫。（示意圖／PIXABAY）

不少人認為，小弟弟「變黑」是縱慾過度，不過泌尿科醫師陳鈺昕提到，男性生殖器變黑原因包括「基因、過度摩擦、微血管破裂、藥物過敏、感染性病」，但若「突然變黑」，還伴隨「疼痛、搔癢、腫脹」等症狀，或「出現異常凸起物」、「不明硬塊或潰瘍」，就要特別小心，可能是陰莖黑色素細胞癌。

陳鈺昕在臉書粉專分享案例，近日診間出現一名男孩，主訴體育課換衣服時，無意間發現他的生殖器顏色特別黑，由於每天有DIY的習慣，擔心是不是縱慾過度所致。而頻繁使用或是摩擦，的確可能改變生殖器的顏色，但變黑不代表一定是自慰過度。

陳鈺昕列出小弟弟變黑5原因，首先是「基因」，青春期受到男性荷爾蒙影響，生殖器皮膚中黑色素生成活性增加，使陰莖顏色加深，而顏色深淺受個人基因影響，再來是「過度摩擦」，頻繁摩擦或刺激皮膚，會導致黑色素沉澱，如騎腳踏車、穿緊身褲、頻繁性行為與自慰。

還有「微血管破裂」，受到外力撞擊或創傷，如性交時動作太劇烈，導致微血管破裂，血液滲入皮下組織使外觀呈青紫色；或是「藥物過敏」，屬於一種特殊的過敏反應，會在特定部位反覆出現深色斑塊或紅色皮疹；最後是「感染性病」，如生殖器皰疹、梅毒，同時伴隨發炎、潰瘍等症狀，也會導致局部皮膚顏色變深。

陳鈺昕提醒，若生殖器突然變黑，幾天到幾週間，而不是慢慢變黑，且伴隨疼痛、搔癢、腫脹等症狀，另外除了變黑，還有異常凸起物或痣上出現變化，以及出現不明硬塊或潰瘍，常見於龜頭或包皮內側，有可能是陰莖黑色素細胞癌，建議趕緊就醫檢查。

