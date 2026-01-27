「小弟弟」常抬不起頭？醫示警小心3情況：心血管出問題

許多男性都會相當在意「弟弟」的活力。圖／翻攝自pexels

許多男性都會相當在意「弟弟」的活力，日前泌尿科醫師蘇信豪就在臉書發文指出，許多男性前來診間尋求改善勃起功能或性慾低下的方法，「小弟弟是全身血管的『天線』，天線收訊不好，通常是主機（心血管與代謝系統）出了問題。」

蘇信豪強調，與其急著依賴壯陽藥，不如先進行全面的成人健康檢查，調整好「主機設定」，才能從根本改善男性健康。蘇信豪表示，國民健康署目前除了提供40歲以上的免費健檢外，也新增了30至39歲每五年一次的檢查，對「輕熟男」尤其重要。

蘇信豪提醒，腰圍、血壓與血糖，以及血脂三項指標，直接影響男性的性功能。腹部脂肪過多會將睪固酮轉化為雌激素，血壓和血糖異常則會破壞微血管，而血脂過高更可能堵塞「天線」微血管，使藥物效果大打折扣。

為了長久維持「天線收訊」，蘇信豪建議從生活習慣著手，包括降低血管發炎、多攝取Omega-3及彩色蔬果、每週進行中強度運動以提高好膽固醇，以及確保充足睡眠以維持睪固酮分泌。

蘇信豪更設計了「90天生活挑戰」，鼓勵男性在下次複檢前，從飲食、運動到生活習慣全面調整，包括每週至少攝取兩次深海魚，每天攝取三份以上的彩色蔬菜，並盡量以原型食物取代加工食品；每週完成150分鐘中等強度運動，搭配兩次肌力訓練；每天睡足7至8小時，並嘗試一種減壓方式，如冥想、聽音樂或戶外散步。

蘇信豪總結：「整體的代謝健康＝健康的血管＝強壯的睪丸環境＝滿意的勃起功能。」他提醒，與其花大錢購買不明補藥，不如先利用免費健檢確認是否有代謝症候群，再從生活習慣做起，讓男性荷爾蒙工廠重新運作。



