「小弟弟」激動就會痛！醫示警「3症狀」：不理恐害不舉

記者鄭玉如／台北報導

男性與伴侶發生關係時，一旦感覺私密處出現疼痛，絕對不要輕忽。泌尿科醫師陳鈺昕提到，親熱時突然下半身一陣劇痛，日後雖然緩解，可是一激動就會痛，可能是包皮繫帶過短所致，若出現勃起疼痛、性交撕裂或陰莖彎曲等問題，建議立即就醫檢查。

陳鈺昕在臉書粉專提到，包皮繫帶位於龜頭下方，功能是固定龜頭，勃起時讓包皮能順利退後、維持陰莖的穩定度，上面含有豐富的神經末梢跟觸覺感受器，幫助刺激感順利傳遞到龜頭。

廣告 廣告

包皮繫帶若是過短，恐造成勃起時陰莖有拉扯或疼痛感、性交或自慰中途繫帶撕裂流血、包皮無法完全後翻露出龜頭。如果沒有立即處理，任由繫帶反覆撕裂或感染，導致疤痕組織形成，繫帶變得更短又緊，長期下來喪失自信，甚至對性生活產生恐懼而性功能障礙。

陳鈺昕分享3個包皮繫帶過短原因，首先是先天遺傳因素，無法配合陰莖勃起時的伸展，導致勃起時出現拉扯痛或龜頭向下彎曲的情況；還有反覆包皮或龜頭發炎，個人衛生習慣不良或清潔不當所致，造成局部組織反覆發炎，出現纖維化使繫帶縮短。

最後是激烈的性行為，劇烈的自慰或性行為導致繫帶撕裂傷，傷口癒合不佳，形成疤痕組織，加劇繫帶變短。陳鈺昕提醒，若出現勃起疼痛、性交撕裂或陰莖彎曲等問題，建議立即諮詢泌尿科醫師，尋求進一步治療。

更多三立新聞網報導

牛仔褲到底要不要洗？日本專家揭「3招」不褪色又防皺

天然瘦瘦針！「1種食物」穩血糖、防脂肪肝 很多人卻不敢吃

大腦、人皮被「當飾品賣」！哈佛醫學院停屍間主管判囚8年

不是紅色！2026迎「赤馬年」易失控 「3種錢包顏色」助財庫翻倍

