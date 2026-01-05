小弟馬杜洛被抓！美智庫學者推測中國下一步

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）與中國國家主席習近平關係甚篤。（圖／路透／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美軍3日逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），將其上銬押送至紐約，以「毒品恐怖主義陰謀」及非法武器走私罪名起訴。各方關注與馬杜洛交好的中國是否有進一步動作，美國智庫學者分析，中國會出聲譴責，但也僅止於此。

根據港媒南華早報報導，引述分析人士說法指出，面對美國總統川普週六採取強硬手段剷除委內瑞拉領導層的舉動，中國將展現耐心並放將目光放遠，在審視全球地緣政治新局勢的同時，進行謹慎重新評估狀況。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，「中國很可能會巧妙地處理這個難題」，她研判，北京會譴責美國的行動，但她懷疑中國除了口頭譴責之外，可能不會做更多。因委內瑞拉並非中國的核心利益，且採取可能干擾川普勝算的行動，對中國而言弊大於利。

分析人士認為，這種「觀望策略」在某種程度上是明智的，特別是考量委內瑞拉目前充滿不確定性且局勢發展矛盾。這包括對委內瑞拉未來領導權、後續政府形式、美方參與治理的程度，以及長期被壓迫的反對黨將扮演多大角色等問題。

報導引述分析人士看法認為，中國最快可能5日在聯合國安理會召開緊急會議討論委內瑞拉危機，並提出譴責美國的決議。這項決議將符合中國在多邊機構中樹立「負責任大國」形象的長期努力，藉此對比美國正大幅削減援助、羞辱成員國並退出聯合國機構。

葛來儀說認為，中國會利用這個機會將美國的「流氓行為」與中國對比，將北京塑造成一個「從不使用武力、不干涉他國內政的守法國家」。北京也可能試圖利用巴西和其他拉丁美洲國家的恐慌情緒，來煽動對川普的反感。不過，歐亞集團（Eurasia Group）高級分析師傑樂米（Jeremy Chan）表示，「很難看到各國能形成任何有意義的聯盟來抵制這一點。」

分析人士還指出，由於委內瑞拉政權近年在國內失勢、經濟與石油產量崩潰，中國早已大幅縮編在當地的規模。葛來儀認為，這使得這個動盪國家在政治上並不值得中國去拼命。「我不認為中國會減少在西半球的活動，他們在那裡有深厚的商業利益」，但他們會謹慎行事，因他們意識到該地區對美國比對中國更重要，且是川普的首要任務。

葛來儀最後提到，她近期與中國學者的交流過程觀察，美國試圖在西半球遏制中國的影響力，但中國並不相信川普的劃定勢力範圍策略會讓美國在印太地區讓步。

