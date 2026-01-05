小彤吉屋出租明星夫妻檔！他們入住再傳「好孕來」喜訊

四季線上／陳軒泓 報導

兩性文學暢銷作家「愛情天后」小彤25歲就已財富自由，其另一身分是資深包租婆，幾十年來遇過的房客包括名嘴、音樂製作人等，近期她偕同閨蜜與明星房客夫妻倪安東、管罄一起吃飯，倪安東夫婦透露入住她的房子後，生活與事業都順風順水；小彤得意表示：「我這間房子是命理老師認證的超級吉屋，包生包發！」

小彤租吉屋給明星夫妻倪安東、管罄，近日傳出懷孕喜訊（圖左／馬可孛羅公關；右／管罄 Kris Kuan臉書）

這回房客換成倪安東夫婦，小彤說當時跟她洽談租屋細節的是管罄，直到要建立與房客間的群組，看到她先生的名字叫「安東」，小彤還說：「名字叫安東的都很帥耶！」當下她心中想的帥哥範本是倪安東，殊不知後來看到 Line 的大頭貼才驚覺：原來真的是倪安東本人！她透露，其實當時還有另一組租客，太喜歡這間房子，想要加價租房，但她和先生都很喜歡倪安東夫婦的幽默與真誠，特別自降房租，並且給他們近1個月的搬家期，讓他們能夠從容舒服地搬進新家。

小彤與好友、明星夫妻倪安東、管罄一起吃飯（照片提供：馬可孛羅公關）

當房東數十年，小彤最自豪的是，一直與房客保持友好的關係。自嘲包租婆生涯是本血淚史的她說：「高中之前，我是家裡有司機傭人的富家千金，後來家道中落轉為租房，看盡房東臉色，所以立志有錢以後要當個好房東，為淋過雨的人撐傘。」

小彤當房東數十年，皆與房客維持友好關係（照片提供：馬可孛羅公關）

而她30年前在淡水的新建案買下整層樓十幾間套房出租給學生，卻忽略學生流動率很高、寒暑假學生返鄉會有2到3個月的空租期，甚至有人退租後把房子弄得像垃圾場、破解公用電話長途限話功能，打了好幾萬元的國際色情電話，讓她慘賠連一學期的房租都還不夠支付。最後，因為管理成本過高，忍痛全部平轉賣出。

