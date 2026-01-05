小彤吉屋出租 倪安東管罄入住好孕到

小彤（後排左2）租房給倪安東（右2）夫妻，入住後再傳好孕來。

記者戴淑芳∕台北報導

資深包租婆小彤房東生涯閱人無數，這回換倪安東、管罄夫婦入住包生房，果然就宣布管罄懷孕喜訊，讓房東小彤得意表示：「我這間房子是命理老師認證的超級吉屋，包生包發！」

小彤除了是兩性文學暢銷作家，也開過補習班，25歲就已財富自由，還是位資深包租婆，當房東數十年，小彤最自豪的是，一直與房客保持友好的關係。

近期她偕同閨蜜與明星房客夫妻倪安東、管罄一起吃飯，倪安東夫婦透露入住她的房子後，生活與事業都順風順水，還迎來新生命，喜上加喜。

提及倪安東租住的吉房，小彤回憶說，十幾年前自己搬進這間吉屋後，所經營的公關公司業績一路飆升；後來租給一位電視名嘴，對方不僅娶妻生子，太太開的連鎖餐盒品牌還賺大錢，最後更買了小彤樓下的房子，所以小彤一直深信入住的人都會好運連連。