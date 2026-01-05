小彤老師「多位租客認證吉屋」 倪安東住進去馬上傳喜訊

小彤老師從愛情天后、兩性暢銷作家，到補教創業、25歲實現財富自由，人生角色不斷轉換，如今還多了一個讓人津津樂道的身分資深包租婆。她名下房產不少，其中一間更被她形容是「命理老師認證的超級吉屋」，因為多年來入住的房客，幾乎個個事業、家庭都跟著開花結果，讓她笑說：「真的包生包發。」

小彤老師。（圖／馬可孛羅公關 ）

這間房子對小彤而言意義非凡，十多年前她親自搬進來住，所經營的公關公司業績一路攀升；之後出租給一名電視名嘴，對方不只成家生子，太太創立的連鎖餐盒品牌更大賺一筆，最後甚至直接買下小彤樓下的房子。一連串巧合，讓她對這間「吉屋」深信不疑。

近期成為新房客的，是倪安東與管罄夫妻。小彤笑說，一開始接洽租屋細節的是管罄，直到要成立房客群組時，看到對方先生名字叫「安東」，她還隨口說了一句「名字叫安東的都很帥」，腦中浮現的正是倪安東，沒想到點開 Line 大頭貼才發現，竟然真的是本人。

其實當時還有另一組租客願意加價承租，但小彤與先生被倪安東夫妻的幽默與真誠打動，反而主動調降租金，還多給近一個月的搬家期，希望他們能舒服入住。日前四人相約聚餐，倪安東與管罄也分享，新家不僅空間寬敞、對寵物友善，兩隻柴犬有大陽台能曬太陽，變得特別放鬆，夫妻倆的生活與工作節奏也順了起來，去年底合演的音樂劇《港墘仔》更獲得亮眼成績。

後排左起：管罄、小彤、倪安東、友人，前排左為小彤的老公。（圖／馬可孛羅公關）

當了幾十年房東，小彤最驕傲的不是賺錢，而是與房客始終保持良好關係，她自嘲包租婆人生其實是一部血淚史，高中前是有司機、有傭人的富家千金，家道中落後轉為租屋族，看盡房東臉色，才立志「以後有錢，一定要當好房東，替淋過雨的人撐傘」。

三十年前，她在淡水新建案買下一整層十多間套房出租給學生，卻低估學生流動率與寒暑假的空租期，有人退租後留下滿屋垃圾，甚至破解公用電話限制，打出數萬元的國際色情電話費，讓她賠到連一學期房租都不夠，最後只好全部平轉出清。

兩年前罹癌後，小彤停下工作，進入半退休狀態，房租收入扣除稅務與管理費後，仍足以支應高額治療與生活開銷。更讓她動容的是，治療期間不少房客主動關心，甚至表示願意到醫院陪伴照顧，讓她深刻感受到，人與人之間的善意，才是這些年當房東最珍貴的收穫。