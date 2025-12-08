小心中度磁暴！明晨起39小時 導航、無線電通訊恐中斷
中央氣象署太空天氣作業辦公室今（12/8）發布太空天氣警示訊息，預計9日上午5時起，因地球磁場擾動指數遽增，預期短暫達到中度（G3）等級，影響時間持續39小時，這段時間衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷。
氣象署指出，受到太陽表面活躍區（AR4299）於12月7日發生顯著的日冕物質拋射事件（CME），預期明天清晨通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約39小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級（Kp=7, G3）。
氣象署表示，地球磁暴期間，可能影響衛星導航、低頻與高頻無線電通訊，將出現短暫中斷情形，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。部分電力系統保護裝置，可能出現假警報，需要進行電壓修正。
