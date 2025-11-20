小心保溫杯恐釀傷人危機！消防實測「這3類物」恐爆開

生活中心／林依蓉報導

隨著天氣轉冷，不少民眾習慣使用保溫杯泡紅棗、枸杞、養生茶或熱飲。然而看似安全便利的保溫杯，若使用不當易造成危險。近期大陸事故顯示，密封狀態下的保溫杯在特定情況下可能瞬間爆開，消防單位對此進行實測，結果證實將幾樣特定物品放入杯中，確實會導致內部氣壓急速升高而引發危險，專家也提醒民眾保溫杯雖具有良好保溫與密封效果，但若存放某些飲品時反而會暗藏危機。





天冷用保溫杯竟成「傷人炸彈」？ 消防實測：小心「這3類」會瞬間引爆！

今年8月黑龍江一名男子在保溫杯中倒入熱水並加入清潔劑，旋緊杯蓋後造成猛烈爆炸，杯體甚至嵌入牆面。（圖／翻攝自微博）

天氣轉冷許多民眾習慣使用保溫杯為飲品保溫，不過看似安全便利的保溫杯，若使用不當可能會產生危險。大陸近期多起事故顯示，密封狀態下的保溫杯在發酵、加熱或化學反應下可能會瞬間爆開。其中，最驚悚的案例發生在今年8月，黑龍江一名男子在保溫杯中倒入熱水並加入清潔劑，旋緊杯蓋後，竟發生猛烈爆炸，杯體甚至嵌入牆面。對此，消防單位透過多項實驗，歸納出保溫杯爆炸原因，主要來自以下「3種物品」 ：

1.紅棗、枸杞

紅棗、枸杞等食材在密閉溫熱環境中，食材內的微生物極易產生發酵反應，生成大量氣體，導致杯內壓力不斷升高，開蓋時會造成熱液強力噴出傷人。

2.除垢劑

除垢劑遇到保溫杯內壁水垢會快速產生化學反應釋放氣體，若在密封狀態中無法釋壓，氣壓累積到極限時，可能引發爆炸。

3.發泡錠

發泡錠投入熱水後會瞬間釋放大量氣體，在產氣速度過快下，若再經搖晃，杯內壓力瞬間增大，易導致杯體爆裂。





專家提醒民眾保溫杯雖具有良好保溫與密封效果，但若存放某些飲品時反而會暗藏危機：

1.高蛋白飲品

牛奶、豆漿等高蛋白飲品在溫熱環境中極易腐敗，飲用後可能引發腸胃不適。

2.茶葉

長時間放在保溫杯中等同高溫煎煮，會導致香氣與營養大幅流失。

3.中藥

放太久則容易變質。

4.酸性飲料

碳酸飲料和果汁具酸性，長期存放可能腐蝕不鏽鋼，造成重金屬溶出，影響健康。

