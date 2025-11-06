小心個資外洩！ 政院提醒「歸家」App可能會詐騙民眾的個資

行政院發言人李慧芝主持行政院院會後記者會。行政院提供



網傳中國工程師製作一款「歸家」App，號稱可以讓台灣民眾、軍人「一鍵登記投誠祖國」，還聲稱已有2萬8000人登記，我陸委會指出是境外假訊息，目的是要擾亂台灣人心。行政院發言人李慧芝今(11/6)日表示，事實上這種意義不明的APP不但是認知作戰，實際上也可能會詐騙民眾的個資。

行政院今日召開院會，院會後記者會有媒體詢問，10月底傳出中國有一個「歸家」APP，號稱台北已有2萬8000人登記投誠，現又傳出還有一款叫「台灣投誠」APP，登入後的首頁就會出現一國兩制、和平統一，而且還搭配五星旗，並可看到各縣市的投誠人數，這些APP到底有沒有違法?那政府是不是可以管理?要如何處置?

李慧芝回應說，對於這種統戰的APP，陸委會已經說過現在平臺上是搜尋不到的，事實上這種意義不明的APP不但是認知作戰，他實際上也可能會詐騙民眾的個資。

陸委會法政處副處長黃玉芸表示，有關於這種類型的APP，很有可能是為了要騙取民眾的個資，以供後續作為一些非法的利用，同時也不排除可能是想要在台灣發展組織，作為吸納成員的一種手法，另外，他也是對於民主開放社會刻意對他的內部體制使他產生紛擾的一種認知作戰，陸委會將會請警察機關以及調查機關，就這種手法是否涉及《詐欺危害防制條例》，以及《國家安全法》發展組織罪的罪責來進行查辦。

