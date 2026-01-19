小心偷拍狼出沒！ 提袋.鞋子.雨傘.筆改裝藏「針孔」

台北市 / 綜合報導

偷拍狼犯案的模式衍生出越來越多種，尤其是在外行動，小相機藏匿的位置不只能在鞋子上，還可能藏在手提袋、筆電包、雨傘或是將針孔攝影機藏在小 支 的筆中，接著挑選人多密集的地方，抓準角度靠近犯案。警方提醒，民眾如果要自保，可以利用隨身包包或是把外套綁在腰上，盡可能遮掩身體隱私部位，避免成為偷拍狼鎖定的對象。

記者虞子煜說：「現在偷拍的形式百百種，但你知道嗎，包含桌上的這些道具，還有我手中的這支筆，都有可能被色狼拿來當作，偷拍改裝的道具之一。」桌上一字排開，筆電包隨身手提包，還有購物袋紙袋跟雨傘，這些東西只有你不注意，有心人可能就會拿來當成偷拍的犯案器具。

台中市警局婦幼警察隊偵防組警務員洪志揚說：「行進間靠近被害人，利用高度差、角度進行偷拍。」偷拍的人要怎麼偽裝，警方經過長期統計發現，把手機藏進袋子裡，或是把塑膠袋包包進行改裝，藏在袋子的角落內，甚至還有人會把小型相機，固定在雨傘的最前端，接著表現出自然的樣子，再慢慢靠近一開始鎖定的偷拍對象。

記者虞子煜說：「尤其在人潮眾多的商圈內，更是偷拍嫌犯，經常出沒的地點。」人擠人的街道，光是要注意前方視線就很困難，很有很可能讓偷拍狼有機可乘，記者虞子煜說：「還要小心進到百貨公司或是商場，走到這個樓梯或是電扶梯，一定要小心高低差，嫌犯可能會利用低角度，拿起手機進行偷拍。」

台中市警局婦幼警察隊偵防組警務員洪志揚說：「偷拍等行為恐違反刑法，第315條之1妨害秘密罪，以及319條之一妨害性隱私罪。」面對偷拍狼，民眾在外該怎麼做才能保護自己，警方說，首先可以拿出自己的攜帶的包包，或是拿出外套綁在腰上，盡可能遮掩身體的隱私部位，保護好自己，避免淪為偷拍色狼鎖定的目標。

