小心全家鉛中毒！醫提醒：燒香拜拜注意3件事

燒香拜拜也可能鉛中毒。（示意圖／翻攝自pexels）

燒香拜拜要注意了！腎臟專科醫師林軒任透過臨床案例提醒，鉛中毒並非只存在於工業環境，日常燒香拜拜也可能成為隱憂。他指出，鉛會偽裝成鈣質長期累積於骨骼，反覆釋放危害全身，對長者與兒童尤其嚴重，恐造成貧血、神經發展與學習問題。

林軒任醫師昨（26日）在臉書粉專發文指出，許多人以為鉛中毒離日常生活十分遙遠，只會發生在電池工廠工人或長期暴露於工業污染環境的人身上，但實際上，鉛中毒可能就潛伏在日常生活中。他提到，自己曾分享過1起「燒香拜拜導致全家鉛中毒」的案例，才讓不少人驚覺，原來毒素並非只存在於工業場域，而是可能早已進入家庭。

廣告 廣告

文章中，林軒任醫師回顧了1名年長女性的就診經過。這位阿嬤因為嚴重貧血與雙下肢水腫前來檢查，血紅素僅剩5.8，一開始被懷疑只是營養不良。然而進一步檢驗血液抹片後，卻發現紅血球表面佈滿密集的藍色斑點，這種在醫學上稱為「嗜鹼性點狀紅血球」的表現，正是重金屬中毒的重要警訊。後續檢驗結果顯示，她的血鉛濃度高達59，追查來源後，兇手竟是她長達30年每天點燃的劣質香品。不只她本人中毒，長期共同生活的家人也無一倖免。

林軒任醫師藉此提醒，住家附近若有長時間焚香的神壇或廟宇，要注意其所使用的香品是否含鉛，恐成為長期暴露的風險來源。他進一步說明，鉛中毒之所以難纏，在於鉛進入人體後具有高度「隱蔽性」。鉛會偽裝成鈣質，被骨骼誤認為人體所需而儲存起來，彷彿進入1個深藏於體內的「骨頭銀行」，一住就是數十年。即使血液中的鉛濃度經過治療暫時下降，也不代表問題真正解決，因為這些鉛只是暫時躲進骨頭中。

這種特性也解釋了為何臨床上進行「螯合劑」治療時，常會出現血鉛濃度下降後又反彈的情況。並非患者再次接觸鉛源，而是骨骼中累積多年的鉛，隨著時間慢慢釋放回血液。對於本身有骨質疏鬆的長者而言，當身體分解骨質以補充鈣質時，藏在骨頭裡的鉛便可能同時被釋放，重新對全身造成傷害。

文章也特別提到兒童所面臨的風險。鉛能穿透血腦屏障，對神經發展造成長期影響。在該案例中，阿嬤3歲與12歲的孫子血鉛濃度分別高達30、40，這些鉛會在腦部累積，可能導致過動症、學習障礙等問題。家長往往誤以為孩子只是調皮好動，卻不知道真正的原因，可能來自環境中長期累積的鉛粉塵，正一點一滴侵蝕孩子的未來。

林軒任醫師文末也強調，「台灣人祭拜祖先是傳統，但也希望這份傳統，不要變成健康的負擔，如果你家也有神明廳，建議現在就做3件事。」首先是「強力通風」，香火鼎盛固然好，但如果沒有空氣對流，煙霧微粒就會在天花板、電風扇葉片上形成毒素聚落。其次，「濕擦比乾擦好」，不要用雞毛撢子清理灰塵，這樣只會讓鉛粉塵在空氣中飛舞，改用「濕抹布」擦拭，才能有效的把毒物抓牢並帶走。最後，最重要的還是選擇品質合格、有檢驗證明的香品。對他而言，「誠心祭拜不需要煙霧繚繞，一柱清香配上新鮮空氣，才是對家人最好的交代。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

21歲中8.8億樂透！他親吐致富後最大壓力 「靠一決定」守住財富26年

醫界自爆2／實支實付險「拒賠」高價自費治療 PRP、PCP占大宗

醫界自爆1／大動作警告勿濫用高價醫材 保險業「已非」照單全收全額給付