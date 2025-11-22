日本首相高市早苗拋出「台灣有事」引爆日中衝突，儘管高市嘗試以「推進日中戰略互惠想法未變」滅火，陸方仍要求收回言論。高市確實有權堅持論述，但她若是言行一致，就該著手修改或廢止《中日建交公報》，才能讓「台灣有事」之說有理直氣壯的基礎。

何以高市的「台灣有事」會掀起滔天巨浪？關鍵不只是「說法」逾越中方紅線，更是在「法理」牴觸雙方建交的聯合聲明。

1972年，日相田中角榮訪陸會晤毛澤東，雙方簽署《中日建交公報》標誌建交。條文明列9點共識，其中第二點是「日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」；第三點則是「中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循《波茨坦公告》第8條的立場。」

若放下政治好惡、意識形態，純以公報為基礎，與高市所說的「台灣有事，日本可行使集體自衛權」進行比對，毫無疑問的，高市此言確已逾越一中原則，干涉中國內政。

從中華民國主體角度出發，我們當然認為一中是指中華民國，但日本既然是與「中華人民共和國」簽訂建交公報，就事論事，日方若想對台灣局勢派遣自衛隊，這不是干涉中國內政是什麼？

因此，高市若自認言之有理，作為負責任的首相，她理應進一步由內閣集體對外表態，再與陸方磋商修改或終止聲明的文本；如果做不到，就是理不直，氣卻很壯。至於以吃壽司、解禁福島食品表態挺高市的賴清德，落得兩面不是人事小，台灣人民只能祈禱最後別公親變事主。