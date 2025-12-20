小心冬季染腦膜炎！打「這公費疫苗」保護力達75％ 215萬人都忽略了

生活中心／倪譽瑋報導

秋冬是呼吸道疾病好發季節，當感冒時，肺炎鏈球菌便容易趁虛而入，高風險族群感染後可能引發肺炎、敗血症、腦膜炎等重症。（示意圖／資料照）

小心肺炎鏈球菌！營養師李婉萍轉發「社團法人中華民國糖尿病衛教學會」的衛教資訊，學會指出，符合公費施打標準的65歲以上長者，還有近215萬人未打肺炎鏈球菌疫苗；也建議糖尿病友可施打以保護自己。而衛福部疫苗專區指出，接種可以有效降低感染後併發如肺炎、敗血症、腦膜炎等風險，對中重症保護力高達75%。

肺炎鏈球菌疫苗公費 約有215萬合資格者未打

中華民國糖尿病學會的杜思德醫師指出，台灣符合公費施打「肺炎鏈球菌疫苗」的65歲以上民眾，僅有24.9％完成施打，還有將近215萬的長者未接種。他也補充，糖尿病友罹患「肺鏈球菌肺炎」的機會，約是一般成人的2.9至3倍，且可能發展成「嚴重侵蝕性感染」。

杜思德建議，糖尿病友保護自己，第一步是控制血糖、第二步是把疫苗補齊，回診時可主動問醫師「我適不適合打肺炎鏈球菌疫苗？現在有哪些公費疫苗可以運用？」，病友施打疫苗有助於降低重症風險、減少死亡與後遺症、間接穩定血糖（少了感染即少了發燒、壓力荷爾蒙引起的血糖大亂）。

肺炎鏈球菌感染原因？高風險族群？

針對肺炎鏈球菌，李婉萍補充說明，秋冬是呼吸道疾病好發季節，肺炎鏈球菌可能趁感冒時「補一刀」，感染嚴重時可能引起肺炎、敗血症、腦膜炎等侵襲性感染，特別容易影響嬰幼兒與65歲以上長者。疾管署曾指出，國內IPD（侵襲性肺炎鏈球菌感染症）病例與死亡個案中，不少都和「沒把疫苗打完整」有關。

可留意家中有沒有65歲以上長輩，或是19到64歲IPD高風險族群，如免疫功能低下、部分慢性病、機構住民、洗腎等，公費接種細節可參考衛福部的「肺炎鏈球菌疫苗專區」。施打疫苗通常會是「1+1」兩劑，先打PCV（結合型），再打PPV23（多醣體），兩劑間隔至少一年、高風險族群間隔可縮短到至少8週。

資料來源：社團法人中華民國糖尿病衛教學會、李婉萍營養師

