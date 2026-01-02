小心別久停！北市新制上路 車停超過「這天數」就拖走 費用漲到1500元

實習記者藍子瑄／台北報導

北市停管處說明，車輛若停放超過10日，且未移動或領回，車輛將依法拖吊。（示意圖／PIXABAY）

路邊車格「一停就停好幾天」的情況，未來恐怕行不通了。為防止久占停車位影響用路人權益，台北市修正久停車輛相關規定，新制已正式上路，不僅久停容許天數縮短，拖吊與保管費用也同步調高，提醒車主務必留意，以免一不注意荷包大失血。

臺北市停車管理工程處指出，《北市久停車輛自治條例》修正案已自民國115年1月1日起施行，適用範圍擴大至停管處轄管的不收費路邊停車格及委外經營停車場，久停容許日數也由原本規定縮短為10日。

停管處說明，車輛若停放超過10日，將先張貼通知單，限期車主5日內處理；若仍未移動或領回，車輛將依法移置拖吊。

在費用方面，新制同步調高拖吊與保管費。小客車及小貨車的移置費提高至1,500元；保管費則為前5日每半日200元，若超過5日仍未領回，自第6日起每半日提高至300元。機車部分，保管費調整為每半日50元，逾5日未領回者，第6日起則提高為每半日75元。

停管處再次呼籲，新制已全面實施，請車主勿久占公共停車格，尤其長時間未使用的車輛應儘早移動；若車輛已遭移置，也應儘快辦理領回，以免保管費持續累積，增加不必要的支出。

