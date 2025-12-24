小心別成為「感情乞討者」——總是付出無底線？你以為的「情商高」其實是「諂媚」！
在一段關係裡，你總是患得患失、極度缺乏安全感嗎？為了得到他人的青睞，你會不會毫無底線的付出，甚至誤把「諂媚」當作是「高情商」的表現？小編整理出「感情乞討者」6大特徵，如果你中了3項以上，就要注意了！在感情中若過度依賴他人的回饋，只會讓你生活失去重心、迷失自我，而拒當感情乞丐，「這些」你必須知道！
「感情乞討者」6大特徵：誤把諂媚當成高EQ
你擔心得罪別人，所以總是小心翼翼地分析每個人的習性和心思，盡可能地去迎合他人的喜好，試圖成為在社交場合中游刃有餘的那個人。然而你的這些行為在對方眼中或許是種廉價的「阿諛奉承」，當你誤把諂媚當成是高情商的表現，就很可能被人當笑話看，甚或是瞧不起。
「感情乞討者」6大特徵：對他人的付出沒有底線
你需要從別人的口中得到肯定，才能確信自己的價值，因此你對他人總是好到沒有底線，為別人赴湯蹈火、冒險犯難，妄想對方會在看見你的付出後，回饋給你等同的善意。但其實大多時候人都是自私的，當你掏空自己給對方時，對方或許只把你看作是一個工具人。
「感情乞討者」6大特徵：嚴重缺乏安全感
只要戀人沒有接到你的電話，你就開始訊息轟炸、連環call，焦慮得開始胡思亂想、懷疑對方是不是不愛自己了，於是努力討好、哀求、哭訴⋯⋯嚴重缺乏安全感的你迫切需要對方來填補內心的洞，所以不停向對方索求愛意及情感回饋。
「感情乞討者」6大特徵：急於告訴別人自己的不幸
人在溺水之前，會抓住身邊任何能夠讓自己浮起來的東西，同樣的在遇到困難時，也會緊緊抓住身邊的人，把他們當作救命稻草，朝每一個路過的人伸手乞求安慰，巴不得全世界都知道自己的不幸，也常常將自己的不幸歸咎到世界的不公。
「感情乞討者」6大特徵：迫切希望他人理解自己的處境
內心匱乏、空虛的人，自身力量不足以支撐自己度過難關與危機，所以總是迫切希望別人可以理解自己的處境、接住自己糟糕的情緒。感情乞討者有時候並不是想要解決問題，他們只是需要所有人都認同自己，只要有一個人沒有站在他身邊，就會感到崩潰。
「感情乞討者」6大特徵：嫉妒心很強
感情乞討者喜歡甜言蜜語，看不到可貴的真心誠意，因此總是陷入乞討的循環中難以逃脫。他們總是嫉妒別人擁有的東西，嫉妒別人事業比自己優秀、站得比自己高、感情比自己順利——覺得別人什麼都好，自己是世界上最可憐的人，無時無刻都充滿著負能量。
拒當感情乞丐，你要知道的第1件事：充實自己的內在
上面提到，「感情乞丐」通常是內心空虛、匱乏，缺少自我認同的人，因而容易感到自卑、沒有安全感。所以首先要做的就是充實自己的內在，補充內心的能量，好好的提升自己。我們會在充實自我的同時，漸漸找到屬於自己的人生方向，也就不再需要仰賴他人的評價來確立自己的價值。
拒當感情乞丐，你要知道的第2件事：愛情是平等的
愛是平等的，沒有誰比較高貴、誰比較低賤，當我們了解到這點，就不容易在感情中患得患失、無底線的向他人索取情感回饋——你做不到的，也不要要求我做到，因為愛情是平等的。一段健康的戀愛關係不但不會讓你失去自我，還能給你滿滿的尊重、安全感與正向能量！
拒當感情乞丐，你要知道的第3件事：思考與經濟必須獨立
當你內心豐腴了，慢慢有自己的想法和思考觀點，不再一昧的追隨他人，從別人那裡獲得自我認同。而與此同時，經濟獨立也一樣重要，因為我們的情感缺乏大多是從外在影響到內在的，當你外在的經濟獨立，並能夠為自己的生活負責時，內心也能漸漸調整到正確的狀態上。
拒當感情乞丐，你要知道的第4件事：不要讓自己受委屈
親情也好，友情、愛情也罷，在任何一段關係裡，我們永遠需要堅強和自尊心。沒有底線的付出只會讓自己陷入痛苦的循環，懂得自愛，把自己擺在人生第一順位，不讓自己受委屈，這樣才能在愛情和人際交往中，得到那份屬於你自己的尊嚴和尊重。
