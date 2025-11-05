小心受騙！普發1萬今起開放預登記 財政部揪4詐騙網站

普發現金一萬元將於今（5）日起開放預登記，財政部發現多個假冒官方網站企圖詐騙民眾。財政部表示，透過即時監控系統已於10月31日晚間及11月2日上午，偵測到四個偽冒財政部的詐騙網站，並已依法令要求網路服務業者進行封鎖，防止民眾受害。

普發現金一萬元將於11月5日起開放預登記。（示意圖／中天新聞）

財政部指出，這四個詐騙網址分別為「twmof.xyz」、「cgbs.shop」、「twmof.info」及「cgsss.info」。依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條規定，已責令網際網路接取服務提供者停止解析或限制接取，並通知網路服務業者封鎖相關網站，避免民眾誤入釣魚網頁。

廣告 廣告

為防範不肖人士利用「普發現金」名義設置假冒網站，財政部已聯合數位發展部及財金公司組成「跨機關防詐騙專案小組」，進行24小時即時監控，偵測可疑網址與假冒官方LOGO。一旦發現疑似偽冒網站，立即啟動防護與下架措施，保護民眾個資與財產安全。

財政部重申，政府機關專屬網址均以「.gov.tw」結尾，且「gov」前方一定為「.」，不會夾雜其他英文字母或數字。政府不會以簡訊、電子郵件通知民眾領錢，也不會要求透過電話、ATM或網銀進行任何轉帳操作，若收到可疑訊息或連結，應立即撥打165反詐騙專線求證。

普發現金官方登記網站為https://10000.gov.tw，自11月5日起開放為期五天的預登記，11月10日正式開放登記，並於11月12日開始入帳。採「直接入帳」者，政府將於11月12日自動匯入帳戶。ATM領現自11月17日開放，郵局臨櫃領現則自11月24日起受理。普發現金的領取期限至115年4月30日止，而115年4月1日至4月30日出生的新生兒，家長可於115年5月22日前辦理領取。

延伸閱讀

台灣人心中「東京最失望景點」出爐 網：根本像中壢

超狂！瘦瘦針一季大賺5400億元 謝金河：台灣生技只能炒股價

高嘉瑜買栗子地瓜「切開竟爛掉」 大全聯：商品全數下架