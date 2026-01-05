小心吃錯！日本味覺糖變身護手霜「包裝神還原」 台灣遊客誤食傻眼了

日本知名軟糖UHA味覺糖「コロロ」（左）竟然變成護手霜（右）？遊客誤食傻眼了。（翻攝自官網、X）

日本知名軟糖UHA味覺糖「コロロ」深受許多民眾喜愛，台灣也有進口販售，然而最近有遊客到日本卻發現，他們吃到的不是味覺糖的軟糖，而是和味覺糖聯名推出的「護手霜」，兩者包裝乍看幾乎一模一樣，只有用小字標註護手霜和請勿食用的字樣，若一不注意很可能不小心就吃錯了。

味覺糖是什麼？

UHA味覺糖「コロロ」的葡萄口味軟糖設計成葡萄造型，吃起來也彷彿在吃真正的葡萄，也因此相當受歡迎，該品牌亦推出其他不同口味的味覺糖，在日本販售的價錢不到台灣的一半，讓不少民眾到日本旅遊時都會帶上幾包。

日本UHA味覺糖主打一咬就會爆出果汁的口感，深受許多民眾喜愛。（翻攝自https://uha-cororo.jp/）

網美一吃怪怪的！竟是護手霜

近日有一名在IG擁24.7萬粉絲的網美分享一段影片，封面看似是一包巨峰葡萄口味的味覺糖，但卻寫道「軟糖新包裝？！果凍飲？」影片內容則是她朋友買了一包味覺糖，以為是新包裝的果凍飲，因為包裝上多了一個吸口，殊不知一吃才發現，這包不是味覺糖的果凍飲，而是與味覺糖聯名的「護手霜」。

仔細一看，雖然包裝設計和圖案幾乎神還原，但標題「コロロ」下面有一行小字寫著護手霜和英文「HAND CREAM」，最下面用日文和英文寫了「不可食用」。不過眾人看了也直呼實在和軟糖太像了，如果真的想吃的人可能不會注意到。

化妝品公司和味覺糖聯名推出的護手乳，包裝和軟糖乍看幾乎一模一樣。（翻攝自X @SHOBIDO_JP）

包裝超像！4種口味神複製

據悉，這款護手霜是化妝品公司粧美堂與味覺糖聯名推出的新產品，除了巨峰葡萄以外，還有麝香葡萄、櫻桃、白桃等風味，主打像味覺糖一樣充滿果汁的口感，可以滋潤、保濕雙手。該產品2025年11月20日才剛上市，還和UHA味覺糖一起聯合宣傳，下次如果去日本想吃軟糖可要特別注意別拿錯了。

