小心嗶嗶叫！ATM提款不能遮臉 逾10銀試行

[NOWnews今日新聞] 為加強打詐，金管會鼓勵金融機構設置防詐ATM，包括若戴著墨鏡、口罩或安全帽領錢，ATM將會發出警示音提醒，這時候只要移除臉上的遮蔽物並露出全臉，就可以正常提領，金管會稱已有5家金融機構，加上台南市政府與郵局合作試行，但其實試辦的估計超過10家。

近年來詐騙集團常利用車手操作ATM迅速提領贓款，以製造金流斷點，為規避追查，車手更以戴口罩或安全帽的方式遮蔽臉部，增加警方追緝的難度。，因此，警政署向金管會提議推動ATM若遇提款者遮蔽臉部就立即發出警示音，以達嚇阻。

金管會13日表示，已達成初步共識，金管會先鼓勵銀行業者自行決定處理方式，且目前以警示為主，暫時不會拒絕提領款項，民眾若聽到警示音，將口罩、安全帽或是墨鏡等遮蔽物拿掉就可以順利提款。

金管會也證實，目前已有5家金融機構試行，全台有逾500台ATM具此功能，占全部3萬多台ATM的1.6%，從去年5月試行至今，發出警示音的ATM遭車手提領的次數確實明顯降低。

不過，試辦銀行不只5家，加上台南市政府與郵局合作，還有多家銀行表示已在試行，尤其在財政部要求之下，公股行庫也動起來，包括兆豐銀行、第一銀行、土地銀行、合庫銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣企銀都已在本月特定據點ATM設置測試設備，台銀也在規劃中。至於民營銀行包括台新銀、永豐銀行、中信銀行已試行，而國泰世華銀行也已在測試中。

中信銀運用AI智能辨識，逐步優化ATM功能，目前已可即時偵測使用者是否以口罩、安全帽等物品遮掩臉部。當系統偵測到使用者五官遭遮蔽時，中信銀行ATM會即時跳出警示頁面，提醒用戶移除遮蔽物，以順利進行下一步交易，進一步強化ATM安全防護力。

一銀則說，部分ATM機台針對民眾戴口罩、安全帽、墨鏡會有提醒，鼓勵民眾拿下，但如果經過一段時間，民眾一樣沒有卸下，還是可以正常使用機台，不會沒辦法領錢。永豐銀則是有些自動化服務區有裝人臉防詐系統；台新銀行也開始試辦，也有設置機台試行，後續依試行成效擴大布點規模。

至於未來是否全面擴大且強制執行？金管會表示，預計半年後，也就是大約7月，會邀集試行的銀行和警政署一起討論，再決定未來政策執行方向。

