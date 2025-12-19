小心噴1萬8000元！他帶寵物出門「做1事慘吞罰單」 一堆人不知

記者柯美儀／台北報導

飼主貼心開車窗讓愛犬看看風景，卻收到2000元罰單。（示意圖／取自Pixabay）

狗狗吹吹風竟被開罰！一名網友分享朋友慘痛教訓，原本只是想讓愛犬把頭探出車窗看看風景，卻遭檢舉、收到2000元罰單。事件曝光引發飼主熱議，多數人感到不意外，「很多事故都是一瞬間發生的，防護真的不能省」。

一名網友在Dcard發文表示，日前朋友只是臨時帶狗狗出門辦點小事，想說時間不長，便開窗讓狗狗探出頭看看外面，沒想到此舉竟遭人拍照檢舉，朋友收到一張2000元罰單後，才驚覺「法規有規汽機車載寵物都要有防護措施」，跟小朋友一樣，不能放任他們在車上爬來爬去。該網友也因此好奇，大家的防護措施都怎麼做呢？開車帶毛孩出門，還有什麼特別需要注意的嗎？

貼文引發討論，網友紛紛回應「有寵物安全座椅，車子行進中禁止寵物在車中亂走亂跑的，會影響駕駛」、「其實很多人也不知道寵物真的要放後座，我那次就是因為狗狗跑前座被開單，而且牠在車上一直跳來跳去真的超危險」、「很多事故都是一瞬間發生的，防護真的不能省」。

根據台灣《道路交通管理處罰條例》，寵物在交通法規中多被視為「貨物」管理，若防護不當，最高可處上萬元罰鍰。若飼主讓寵物將頭探出車外，此行為可能觸犯「裝載貨物超過規定寬度」或「裝載不穩妥，有危險」等條款，罰鍰為新台幣3000元至1萬8000元不等。

