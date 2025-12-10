小心噴1.5萬！家貓「強制植入晶片」倒數1個月 飼主未辦恐挨罰

記者柯美儀／新北報導

2026年起未幫家貓植入晶片、完成寵物登記，最高可罰新台幣1萬5000元。（示意圖／取自Pixabay)

家貓登記於今年1月1日起強制實施，飼主需為家中貓咪植入晶片並完成登記，緩衝期1年即將屆滿，新北市政府動物保護防疫處提醒貓咪飼主，明（115）年1月1日起，未幫貓咪植入晶片並完成寵物登記，將依動物保護法裁處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰，提醒飼主把握最後期限，快帶家貓執行完畢！

動保處說明，辦理寵物登記流程相當簡單，飼主只需攜帶身分證明文件，帶著愛貓前往寵物登記站植入晶片並完成相關手續即可；也可透過手機或電腦登入「寵物登記管理資訊網」飼主專區，隨時查看名下寵物的晶片號碼、絕育狀態及其他資料是否正確。

廣告 廣告

動保處呼籲民眾盡快完成家犬家貓的寵物登記，否則於115年1月1日起，將依《動物保護法》處以3000至1萬5000元罰鍰。動保處指出，除一般寵物登記站外，動保處及8間公立動物之家均提供登記服務，方便民眾就近申辦。此外，也會在臉書專頁公布巡迴疫苗注射活動資訊，讓飼主隨時掌握最新消息，更輕鬆完成寵物晶片登記與疫苗接種。

動保處表示，貓咪完成登記不僅能健全寵物管理機制，更能在走失時透過掃描晶片迅速聯繫飼主，提高尋回機率；同時晶片也如同貓咪的身分證，有助落實源頭管理，避免遭受惡意棄養。

更多三立新聞網報導

雙北139班停課！家長慎防「1病毒」 重症、死亡數創6年新高

英文師發問卷調查「性行為、內褲顏色」！銘傳大學說明處置

3年倒91個傳統市場！9100個家庭生計斷炊 菜販揭背後3大主因

信義區28歲女「虐死14隻貓！」鄰居倒垃圾聞到屍臭 焚化場找回屍體

