小心噴6萬！開車上路「1違規加重罰」 交通部：無上限加罰

記者柯美儀／台北報導

立法院日前三讀通過《道路交通管理處罰條例》修法，加重汽、機車無照駕駛罰鍰，機車最高罰3.6萬元、汽車最高罰6萬元，除提高罰鍰金額外，還新增當場移置保管車輛、扣繳牌照等措施，若10年內累犯3次以上，罰鍰更「無上限加罰」。

交通部宣布，無照駕駛預計115年上半年將加重罰則，根據修法內容，首次無照駕駛汽車者可罰3萬6000元至6萬元、機車則罰1萬8000元至3萬6000元，累犯期間由原本的5年延長至10年。若10年內2次違規，大型車罰8萬元、汽車6萬元、機車3萬6000元；10年內3次以上者，大型車將在前次金額上再加罰2萬4000元，汽、機車則加罰1萬2000元。

此外，交通部表示，執法單位可當場移置保管車輛並扣繳牌照，吊扣期限分別為初犯3個月、10年內第2次6個月、3次以上1年。修法也明定，無照駕駛不僅受罰，還會影響考照資格，未持照者將禁考1至2年；若於駕照吊扣期間再駕駛，將被吊銷並禁考2年，若造成他人受傷，禁考期延長至2至4年，釀成重傷或死亡者更將終身不得報考。

