小心噴6000元！廚餘新制「3大類」禁止回收 丟錯可拒收

記者柯美儀／台北報導

新北市環保局配合政策，自今年1月1日起，家戶廚餘回收全面採行新制。（示意圖／翻攝畫面）

因應國內非洲豬瘟疫情爆發，中央政府自今年起全面禁止家戶廚餘用於養豬，新北市環保局配合政策，自今年1月1日起，家戶廚餘回收全面採行新制，家戶廚餘不再區分生熟，只需瀝乾水分後交付回收即可，並明確列出3大類不得回收的物品。若混入廚餘，清潔隊將拒收，並可能依《廢棄物清理法》第50條，處新台幣1200元至6000元罰鍰。

環保局近日在臉書發文說明，新制上路後，家戶廚餘「免分生、熟」，只要將廚餘瀝乾，即可統一投入循線垃圾車的廚餘桶。此方式不僅可降低異味與重量，也能提升後端處理效率，使廚餘資源化流程更加順暢。

動物大骨、蛤蜊或牡蠣殼不可丟入廚餘桶。（圖／取自環保局臉書）

不過，並非所有食物殘渣都屬於廚餘，環保局提醒，以下3類物品應以專用垃圾袋盛裝，併入一般垃圾交付：

1.硬質類：動物大骨、蛤蜊或牡蠣殼

2.生肉類：未烹煮的生肉、內臟

3.其他類：塑膠袋、免洗餐具

環保局補充指出，若民眾使用塑膠袋盛裝廚餘，倒入廚餘桶後，應將髒污塑膠袋另行投入一般垃圾，以免影響回收品質。未依規定分類或混入雜物者，將依《廢棄物清理法》第50條處新台幣1200元至6000元罰款；若經限期改善仍未完成，將按日連續處罰。環保局也提醒民眾應落實源頭減量，遵循「吃多少、煮多少」原則，避免不必要的浪費。

