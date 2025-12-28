小心塑膠微粒吃下肚！譚敦慈揭「蛤蜊正確泡法」：防雜質吸回體內

蛤蜊因為低脂、高蛋白、鮮味十足，向來是餐桌上的常見食材。（示意圖／翻攝自pexels）

蛤蜊因為低脂、高蛋白、鮮味十足，向來是餐桌上的常見食材，但若處理不當，不僅影響口感，還可能把沙粒甚至塑膠微粒一起吃下肚。「無毒教母」譚敦慈就提醒，蛤蜊買回家後，吐沙步驟一定要先完成，才適合放入冰箱保存。

農業部曾說明，蛤蜊本身富含蛋白質，脂肪與膽固醇含量低，營養價值高。挑選時可觀察殼體是否微開並伸出肉質，移出水面後能迅速閉殼者較新鮮；若殼體敲擊時聲音清脆結實，也代表品質良好。傳統吐沙方式則可在水中加入粗鹽靜置半天，並刷洗外殼後再烹調，亦有人加入鐵製物品，加速殼體開闔，幫助吐沙。

而譚敦慈在節目《健康好生活》中分享，有日本研究發現，使用約攝氏50度的溫水浸泡蛤蜊，可有效刺激其快速吐沙。她建議，可將煮沸的熱水與等量冷水混合，溫度便接近50度，操作方便又安全。

除了水溫，擺放方式也是關鍵。譚敦慈指出，蛤蜊浸泡時切記不要堆疊，否則底層的蛤蜊容易再將上層吐出的沙與雜質吸回體內。最佳做法是將蛤蜊平鋪於架子或容器中，讓吐出的沙自然沉澱在下方。

在換水頻率上，譚敦慈強調「每2小時換一次水」效果最佳。有研究指出，浸泡並定時換水2小時，可去除約9成的塑膠微粒；若未換水持續浸泡，反而可能讓蛤蜊重新吞入已排出的微粒，清除率降至6到7成。

若蛤蜊吐沙後暫時不料理，譚敦慈建議，先將蛤蜊放入塑膠袋中盡量排出空氣、密封後冷藏，可延長保存時間約1至2週。

此外，根據農業部水產試驗所資料，環境部過去調查發現，國內海水、貝類與部分水體中皆檢出塑膠微粒，養殖與野生貝類每公克約含0.2至5.2個塑膠微粒。不過專家也指出，民眾無須過度恐慌，只要確實吐沙並定期換水，就能有效降低攝入風險。



