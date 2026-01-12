小心大埔路！114年彰化最危險路段事故149件

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣114年十大易肇事路段及路口統計今（12）日出爐，彰化市大埔路以149件事故奪下年度冠軍，平均每2.5天就發生一起交通事故，顯示人口密集路段與交通流量大的路口行車風險高。警方呼籲用路人提高守法意識，放慢車速，確保自身及行人安全。

彰化市大埔路今年成為全縣最危險路段，每2.5天就發生一起交通事故，警方呼籲民眾遵守交通規則、注意行人安全。（記者陳雅芳攝）

根據彰化縣交通隊統計，十大易肇事路段多集中在彰化市，依事故件數依序為：大埔路 149件、中華西路 128件、彰鹿路 103件、鹿港鎮中山路 83件、大村鄉山腳路 80件、中央路 78件、秀水鄉中山路 74件、民族路 73件、北斗鎮中華路 70件、彰水路 69件。

其中，大埔路去年元月鋪設標線型人行道（友善人行道）滿一年。當時引起爭議，支持者認為可提升行人安全，反對者則指出路幅縮小，會車不易。對於149件事故是否集中在該路段的人行道區域，警方表示仍待進一步調查。

十大易肇事路口也多集中在彰化市，其中旭光路與光華街口、中山路2段與光復路口各發生17件事故，並列最危險路口。其他上榜路口分別為中山路與中央路口16件、中興路與大埔路口16件、三民路與民生路口15件、和美鎮道周路與愛華路口15件、中山路2段與旭光路口13件、中山路2段與孔門路口13件、中正路2段與曉陽路口13件、中正路2段與中華路口13件。

警方指出，易肇事路段與路口多集中於人口密集、交通流量大的區域，事故發生率自然偏高。他們呼籲民眾養成守法習慣、提升交通安全意識，並強調「放慢車速、遵守標線」是降低事故、保障自身與行人安全的有效方法。

民眾對此意見不一，有人認為大埔路路幅過小、劃設人行道後更窄，可能推高事故風險；也有駕駛表示，只要控制車速、遵守交通規則，行車安全仍可維持。