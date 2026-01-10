小心川普來抓你! 加拿大這省長多次槓上川普 加媒籲他「加強安保」

加拿大安大略省省長福特。 圖 : 翻攝自環球網

[Newtalk新聞] 據美國《福斯新聞網》( Fox News ) 當地時間 8 日報導，在美國對委內瑞拉採取軍事行動並強行抓走委總統馬杜洛後，加拿大媒體刊文提醒，考慮到美國總統川普的相關言行，加拿大安大略省省長道格·福特應該提高警惕並「加強安保」。

《多倫多星報》6 日刊文稱，美國對委內瑞拉動武並強行控制馬杜洛夫婦，還宣佈將「管理」委內瑞拉，再次引發外界對美國吞併其他國家和地區可能性的關注，其中包括加拿大和格陵蘭島。

美國總統川普，戲謔性地把加拿大、格陵蘭和巴拿馬運河放入他的「購物車」中。 圖 : 翻攝自X

川普曾公開表達對加拿大的興趣，多次將加拿大稱為美國的「第 51 個州」。文章認為，在白宮一些官員眼中，世界正被劃分為不同的勢力範圍，美國可以在西半球為所欲為，「美國是宗主國，周邊國家都是附庸國」，為此加拿大必須保持警惕。

文章作者指出，正是基於上述情況，所以對安大略省省長道格·福特的安全感到擔憂。道格·福特曾威脅切斷加拿大對美能源出口，以回應美方對加拿大商品加徵關稅，他還支持發佈批評川普的廣告。作者認為，再沒有哪位加拿大政治人物像福特那樣曾讓川普如此惱火，「委內瑞拉的局勢應當給我們所有人敲響警鐘」。

安大略省播放的廣告剪輯自雷根 1987 年一次廣播講話，其中雷根警告高關稅可能會影響市場平衡。 圖 : 翻攝自牛彈琴

《福斯新聞網》報導提到，在川普首個總統任期初期，福特曾支持川普，而在川普宣佈對加拿大商品加徵關稅後，福特轉變了態度。去年 10 月，安大略省政府資助製作並播放了一則對美國前總統雷根演講進行重新剪輯的廣告，批評美國現行的關稅政策，引發美方強烈不滿。

在美國對委內瑞拉動武後，福特 5 日曾表示，他並不認為川普目前對加拿大構成威脅。

「這不會嚇到我，也不應該嚇到加拿大的任何人，」福特說 : 「我不會擔心川普總統，我會關注我們能做些什麼，如何在全球範圍內實現貿易多元化，並向世界各地出口更多的商品、產品和能源。」

