小心愛情陷阱！這4星座最容易愛上「渣男」

談感情時，有些人特別容易在不對的人身上投入太多心力。以下整理4個較容易愛上渣男的星座類型，從相處模式來看，也許能幫助看清自己在感情裡常出現的盲點。

雙魚座：把愛情當成拯救，卻常替對方找理由

雙魚座談戀愛時，容易帶著浪漫濾鏡。對方的不負責任或壞習慣，在她們眼裡往往被解讀成「受過傷」。雙魚相信只要付出夠多的溫柔與包容，就能讓對方改變，因此在關係中一再退讓，最後才發現，真正放不下的其實是自己對這段感情的執著。

獅子座：顧面子撐場面，人前幸福、人後承受

獅子座自尊心強，就算察覺對方並不可靠，也常為了維持外界眼中的「完美感情」選擇忍耐。她們習慣在朋友面前說「我很好」，把委屈往肚裡吞。這種硬撐的狀態，往往讓獅子錯過抽身的時機，直到累積太多傷害，才不得不面對現實。

廣告 廣告

牡羊座：愛得直接，全心投入卻容易被利用

牡羊座一旦動心，往往毫不保留，把真心與脆弱一併交出去。她們相信真誠可以換來同樣的回應，卻沒想到有人會把這份單純當成弱點。當發現自己被利用時，受傷的不只是感情，連原本的信任感也需要很長時間才能修復。

巨蟹座：太重感情，一次次原諒又一次次受傷

巨蟹座念舊又心軟，愛上後很難真正放手。即使對方重複犯錯，只要幾句好話或一句道歉，就容易再給機會，告訴自己「他會改」。長期下來，常陷入原諒與受傷不斷循環的狀態，也讓對方逐漸習慣沒有後果。

延伸閱讀

出軌後反差最大？這三大星座變臉速度超快，冷淡到讓人心寒

越愛他越嫌你煩？這3星座男超吃欲擒故縱，你太黏反而被冷落