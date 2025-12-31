小心慢火燉了自己！中醫師曝暖暖包「不會痛」真相 這類患者最危險

天氣冷颼颼，不少民眾開始用上暖暖包禦寒，但中醫師蔡侑達提醒不要錯誤使用，害自己受傷。示意圖／Photoac

天氣冷颼颼，不少民眾開始用上暖暖包禦寒，但中醫師蔡侑達提醒不要錯誤使用，害自己受傷！他指出醫學鐵律，皮膚接觸44度6小時，就會造成不可逆的熱損傷，而市售暖暖包平均溫度高達53度，直接貼膚使用無疑是自己慢火燉熟自己的肉，最可怕的還是過程完全不痛，發現時你的脂肪層已經「液化壞死」。

中醫師蔡侑達在粉專表示，醫學已有明確的共識，皮膚接觸44度熱源超過6小時，蛋白質就會產生不可逆的熱損傷，但市售暖暖包平均溫度高達53度，民眾若是貼著睡覺，如同將皮膚長時間暴露在高出標準9度的熱源中。他還指出，最危險的是「不會痛」，由於熱痛覺神經會產生「熱適應」而麻痺，等到你早上起床發現紅腫為時已晚，熱能可能早就穿透表皮，讓底下的脂肪層發生「液化壞死」（Liquefactive Necrosis）。

蔡侑達提醒民眾使用暖暖包要注意3點保命，首先是隔著衣服，絕對不要直接貼著皮膚使用；其次是睡覺時一定要拿掉，長時間無意識地接觸最危險；最後是患有糖尿病或循環障礙的民眾，更要避免使用，因為這類患者的神經真的感覺不到燙。

有這樣的情況絕非危言聳聽，有網友在Dcard分享表示「千萬不要貼暖暖包睡覺」，分享經歷稱，因為經痛需要熱敷，偏偏常用的熱水袋、熱敷袋不在手邊才改用暖暖包，知道不能放進被子裡睡覺，於是就貼在肚子上，睡前再拿起來就好，卻沒想躺床追劇就一覺睡到天亮，隔天醒來發現自己已被燙到一塊皮不見。



